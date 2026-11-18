В Карагандинской области автомобиль насмерть сбил 14-летнюю школьницу. После аварии водитель, предположительно, покинула место происшествия. Полиция возбудила уголовные дела и выясняет обстоятельства трагедии, передает BAQ.KZ.

Что произошло

Трагедия произошла 17 октября около 21:00 в селе Петровка. Девочка возвращалась домой с прогулки и переходила дорогу, когда её сбил автомобиль.

От полученных травм школьница скончалась на месте происшествия.

По предварительной информации, за рулём находилась женщина, которая после наезда уехала. Позже она вернулась на место аварии.

Автомобиль отправили на специализированную стоянку на время расследования.

Что сообщили в полиции

В Департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что по факту произошедшего начато досудебное расследование сразу по двум статьям – за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, и оставление места ДТП.

«В настоящее время по уголовным делам проводится досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы, которые установят виновность водителя, по результатам которых будет принято процессуальное решение», – сообщил начальник отдела расследования ДТП Департамента полиции Карагандинской области Нурлан Аманжолов в интервью КТК.

Следователям предстоит установить, с какой скоростью двигался автомобиль и была ли у водителя возможность избежать наезда.

Окончательное процессуальное решение примут после получения результатов экспертиз.

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