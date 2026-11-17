Объём промышленного производства в Актюбинской области за девять месяцев 2026 года составил 2,3 трлн тенге. Индекс физического объёма достиг 101,1%. Такие данные на аппаратном совещании под председательством акима области Асхата Шахарова представил руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Досжан Алибеков.

В настоящее время в промышленной сфере региона работают более 4 500 предприятий, на которых заняты 45,6 тысячи человек.

В горнодобывающей промышленности зафиксирован рост на 3,1%. Объём производства достиг 1,3 трлн тенге, увеличившись на 211 млрд тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В обрабатывающей промышленности с начала года выпустили продукции на 835 млрд тенге, индекс физического объёма составил 99,3%.

Положительная динамика отмечена в фармацевтике, где индекс физического объёма достиг 296%, производстве строительных материалов — рост на 23,1%, до 63,1 млрд тенге, а также в химической промышленности — рост на 18%, до 98,6 млрд тенге.

Для дальнейшего развития промышленного потенциала области планируется реализовать ряд крупных инвестиционных проектов. В их числе строительство цементных заводов, предприятий по производству стеклянной тары, картона, бумаги и безалкогольных напитков, а также проекты по развитию железнодорожной инфраструктуры и агропромышленного комплекса.

Кроме того, предусмотрена модернизация 16 крупных предприятий в шести отраслях промышленности. Общий объём инвестиций составит 12,9 млрд тенге. Ожидается, что реализация проектов позволит создать более 80 рабочих мест. Работы включают обновление оборудования, автоматизацию и цифровизацию процессов, внедрение новых технологий и расширение производственных мощностей.

Отдельно на совещании рассмотрели поддержку местных товаропроизводителей. По итогам первого полугодия объём закупок крупных предприятий и организаций составил 648 млрд тенге. Доля местного содержания достигла 52,2%, увеличившись на 2,8 процентного пункта по сравнению с 2025 годом.

С начала года в Единый реестр казахстанских товаропроизводителей включили более 80 предприятий области. Они выпускают продукцию по 2 400 наименованиям. Также заключено девять офтейк-контрактов на 73,5 млрд тенге и 54 долгосрочных договора.

В рамках программы «Іскер аймақ» государственную поддержку получили 107 проектов с общим объёмом кредитования 4,5 млрд тенге.

Асхат Шахаров подчеркнул, что развитие отечественного производства, увеличение доли обрабатывающей промышленности и снижение импортозависимости должны оставаться приоритетами экономической политики региона.

По итогам заседания аким поручил разработать конкретный план по увеличению объёмов производства, определить возможности для полной загрузки действующих мощностей и запуска новых предприятий. Также необходимо активизировать работу по расширению рынков сбыта местной продукции, поддержке производителей и обеспечению предприятий отечественным сырьём.