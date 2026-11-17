С января 2027 года в Казахстане планируют повысить заработную плату более 77 тысячам специалистов участковой службы. Прибавка может составить до 40% в зависимости от непрерывного трудового стажа. Одновременно в стране продолжается модернизация первичной медико-санитарной помощи. В поликлиниках пересматривают распределение нагрузки, развивают неотложную помощь и готовятся к переходу на принципы общей врачебной практики. Кого коснутся новые выплаты и какие изменения уже произошли в работе медучреждений, разбиралась корреспондент BAQ.KZ.

Более 77 тысяч медработников ожидают повышение зарплат

С 1 января 2027 года в Казахстане планируют ввести дифференцированные доплаты специалистам участковой службы первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).

Соответствующее поручение дал Президент Касым-Жомарт Токаев. Согласно информации Правительства, заработная плата работников участковой службы с учетом непрерывного стажа должна увеличиться до 40%. Мера охватит свыше 77 тысяч медицинских работников.

Основное внимание уделено врачам общей практики и медицинским сестрам участковой службы. Размер дополнительной выплаты предполагается связать с продолжительностью непрерывной работы.

Министерство здравоохранения предложило установить надбавки к должностному окладу по следующей шкале:

свыше двух лет непрерывного стажа – 20%;

свыше трех лет – 30%;

свыше пяти лет – 50%.

При этом 50% должностного оклада и повышение общей заработной платы до 40% – разные показатели. Размер итоговой прибавки будет зависеть от утвержденного механизма расчета.

В опубликованном сообщении Минздрава шкала доплат представлена как предложение. Окончательные условия начисления должны определяться соответствующими нормативными документами.

Главная задача финансовой поддержки – сохранить опытных специалистов в первичном звене и повысить привлекательность работы в поликлиниках и сельских амбулаториях.

Сколько смогут получать врачи и медсестры

Министерство здравоохранения также представило расчеты возможного изменения заработной платы.

Наиболее заметный рост ожидается у специалистов с продолжительным стажем.

Так, в сельской местности зарплата врача общей практики с максимальным стажем может увеличиться с 534 до 760 тысяч тенге. Для среднего медицинского персонала предусмотрен рост с 284 до 401 тысячи тенге.

В городских поликлиниках заработная плата врачей общей практики с максимальным стажем может вырасти с 425 до 607 тысяч тенге, а среднего медицинского персонала – с 224 до 318 тысяч тенге.

Изменения затронут и работников с небольшим стажем.

В сельских медицинских организациях зарплата врачей общей практики может увеличиться с 386 до 450 тысяч тенге, среднего медицинского персонала – с 221 до 256 тысяч тенге.

В городах доход врачей общей практики с минимальным стажем может вырасти с 307 до 358 тысяч тенге, среднего медицинского персонала – со 173 до 202 тысяч тенге. Эти суммы приведены в официальных расчетах Минздрава. Они отражают возможный уровень оплаты труда после введения доплат, а не гарантированную зарплату каждого работника.

Отдельные меры поддержки рассматриваются для психологов и социальных работников первичного звена. Ведомство предложило учитывать психоэмоциональную нагрузку, связанную с их профессиональной деятельностью.

Как изменился рабочий день участкового врача

Повышение зарплат – лишь одно из направлений преобразований. Министерство здравоохранения ранее сообщило об утверждении обновленного стандарта ПМСП, предусматривающего новый порядок организации рабочего дня врача общей практики.

Согласно опубликованному разъяснению ведомства, продолжительность рабочего дня составляет восемь часов. Из них шесть часов отводятся на прием пациентов, еще два – на оформление медицинской документации и плановые визиты.

Такое распределение времени направлено на повышение качества приема и снижение нагрузки на специалистов.

Для врачей общей практики это означает более четкое разграничение работы с пациентами и других профессиональных обязанностей.

При этом новый график нельзя связывать исключительно с повышением зарплат в 2027 году. О регламенте Минздрав сообщил еще в ноябре 2025 года.

Что происходит с неотложной помощью

Еще одно направление модернизации связано с организацией помощи пациентам, которым требуется срочное медицинское вмешательство.

По информации Министерства здравоохранения, опубликованной в ноябре 2025 года, в поликлиниках страны открыли 660 отделений неотложной помощи.

Ведомство также сообщило о работе 995 мобильных бригад.

Согласно тому же сообщению, оказание неотложной помощи прикрепленному населению в часы работы организаций ПМСП, с 08:00 до 20:00, было передано первичному звену.

Такая организация призвана разгрузить службу скорой медицинской помощи и ускорить обслуживание вызовов на дому.

При этом важно различать экстренную и неотложную помощь. При состояниях, угрожающих жизни, пациентам по-прежнему требуется экстренное медицинское реагирование.

Развитие отделений неотложной помощи должно улучшить распределение обращений между поликлиниками и службой скорой помощи.

Что ждет терапевтов и педиатров

К 2027 году Министерство здравоохранения планирует перевести все организации первичной медико-санитарной помощи на принципы общей врачебной практики.

Согласно опубликованным планам, терапевты и педиатры будут работать как профильные специалисты в составе мобильных и мультидисциплинарных групп.

Такой подход предполагает взаимодействие специалистов разных направлений при оказании помощи пациентам.

Врач общей практики продолжит играть ключевую роль в первичном обращении, диагностике и наблюдении за состоянием здоровья прикрепленного населения.

Мультидисциплинарная работа позволит привлекать других специалистов с учетом потребностей пациента.

Однако опубликованные планы не означают автоматического упразднения должностей терапевтов и педиатров. Речь идет об изменении принципов организации медицинской помощи и распределения профессиональных функций.

Конкретные кадровые решения должны приниматься в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Сократятся ли очереди в поликлиниках

Один из наиболее чувствительных вопросов для пациентов – доступность врачебного приема.

Министерство здравоохранения обозначило задачу повысить доступность врачей первичного звена и сократить ожидание приема до двух-трех дней.

Достичь этого планируют за счет изменений в организации работы ПМСП, развития неотложной помощи и более рационального распределения нагрузки.

При этом срок в два-три дня следует рассматривать как целевой показатель, а не гарантированное время ожидания для каждого пациента.

Фактическая доступность медицинской помощи зависит от количества специалистов, нагрузки на поликлинику и организации записи.

Повышение заработной платы также не означает, что очереди сократятся сразу после введения доплат.

Оценить результаты преобразований можно будет по реальному времени ожидания, доступности консультаций и качеству обслуживания населения.

Почему особое внимание уделяют сельским медикам

В сельской местности кадровый вопрос имеет особое значение. Работа медицинских учреждений зависит от наличия врачей, среднего медицинского персонала и возможностей своевременно направлять пациентов на обследование.

В Министерстве здравоохранения рассчитывают, что доплаты за непрерывный стаж создадут дополнительные стимулы для специалистов оставаться в поликлиниках и врачебных амбулаториях.

Предложенный механизм ориентирован прежде всего на поддержку работников, которые длительное время трудятся в первичном звене.

Для сельских медицинских организаций это особенно важно, поскольку сохранение опытного специалиста напрямую влияет на доступность помощи жителям населенных пунктов.

Вместе с тем повышение зарплат не заменяет необходимость развивать медицинскую инфраструктуру, обеспечивать учреждения оборудованием и создавать условия для работы специалистов.

Какие медицинские объекты планируют построить

Параллельно с кадровыми изменениями Казахстан готовится расширять инфраструктуру здравоохранения.

На заседании Правительства 29 октября 2026 года министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила о планах строительства около 70 новых медицинских объектов в регионах страны.

Предполагается создание и обновление инфраструктуры общей площадью около 1,8 миллиона квадратных метров.

Планы также предусматривают увеличение и модернизацию коечного фонда на 9,2 тысячи мест.

Мощность амбулаторной помощи рассчитывают увеличить более чем на 5,3 тысячи посещений в смену.

Среди запланированных объектов – поликлиники, районные больницы, перинатальные центры, детские медицинские учреждения и специализированные подразделения.

Строительство должно учитывать медико-демографическую ситуацию в регионах и потребность населения в медицинской помощи.

При этом речь идет о планируемых проектах. Сроки их реализации и ввод отдельных объектов в эксплуатацию будут зависеть от дальнейших решений и финансирования.

Что изменится для пациентов с 2027 года

Предстоящие преобразования затрагивают две стороны системы здравоохранения.

Для медицинских работников с января 2027 года запланировано повышение заработной платы с учетом непрерывного стажа.

Для пациентов продолжается изменение организации первичной помощи. Минздрав развивает отделения неотложной помощи, пересматривает распределение рабочего времени врачей и готовит переход медицинских организаций на принципы общей практики.

Ожидается, что эти меры помогут повысить доступность приема и улучшить взаимодействие специалистов.

Однако результат будет зависеть не только от новых правил и финансирования, но и от того, насколько эффективно они применяются в медицинских организациях.

Повышение зарплат более 77 тысячам работников станет важной мерой поддержки участковой службы. Одновременно государству предстоит обеспечить условия, при которых изменения почувствуют сами пациенты.

Главным показателем эффективности модернизации станет возможность своевременно получить консультацию врача, пройти необходимое обследование и продолжить лечение без длительного ожидания.