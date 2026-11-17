До главного праздника страны остается меньше месяца, и Астана уже примеряет праздничный наряд. 16 декабря Казахстан отметит 35 лет Независимости, и улицы столицы украсили государственные флаги, тематические баннеры и праздничная подсветка, сообщили в акимате города.

Символику юбилея можно увидеть по всему городу. Праздничные изображения транслируются на городском 3D LED-экране и колесе обозрения, ими украшен фасад здания национальной компании «Қазақстан темір жолы» и многих других объектов.

К подготовке присоединился и бизнес. В торговых центрах столицы на экранах показывают тематические видеоролики, посвященные Независимости Казахстана.

Нынешний праздник особенный. Глава государства в Послании народу Казахстана назвал 35-летие Независимости знаковой вехой в летописи нации и напомнил о том, как страна сделала первые шаги к самостоятельному развитию.

«Вскоре после этого мы высоко вознесли флаг Независимости и утвердили основы нашей государственности», – сказал Президент Касым-Жомарт Токаев.

В этом году День Независимости выпадает на среду, 16 декабря, и станет для казахстанцев выходным днем посреди рабочей недели.