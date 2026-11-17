На землях бывшего Семипалатинского испытательного полигона в области Абай намерены посадить лес. Планируется задействовать земли, которые десятилетиями оставались вне хозяйственного оборота. За 12 лет и 80 млрд. тенге инвестиций здесь могут вырасти 264 млн. деревьев. На каких участках это возможно, насколько они безопасны, и кто будет отвечать за сохранность насаждений, выяснил корреспондент BAQ.KZ.

От радиации к лесовосстановлению

В Абайской области внедряют новые подходы в деле восстановления и введения в оборот территорий бывшего ядерного полигона.

В октябре акиму области был представлен проект восстановления лесов на бывшем испытательном полигоне. Речь идёт о 100 тысячах га земель, не вовлечённых в хозяйственный оборот, и потенциально пригодных для лесоразведения.

Предполагается, что 80 млрд. тенге инвестиций обеспечат частные инвесторы и международные климатические механизмы. Программа рассчитана на 12 лет. Первые посадки планируют провести в 2027 году на площади тысячи гектаров, а затем ежегодно увеличивать объём работ до 8-9 тысяч гектаров.

При полной реализации проекта на территории региона может появиться 264 млн. новых деревьев, а также питомник мощностью более 22 млн. саженцев в год. На период активных посадок инвесторы прогнозируют создание до двух тысяч сезонных рабочих мест. Ещё до 400 человек смогут получить постоянную занятость.

Мы решили узнать подробности этого масштабного проекта, который поможет области Абай вырастить новый лес и создать огромный зелёный пояс.

О том, что область ищет инвесторов для восстановления природных территорий бывшего полигона, разговор шёл и раньше. Как рассказал в интервью руководитель Управления архитектуры области Абай Ануар Бейсенов, региональная команда совместно с представителями Министерства экологии и природных ресурсов прорабатывала возможность привлечения международного климатического финансирования.

«Мы всё время привлекаем инвесторов на территорию полигона, пытаемся заинтересовать их этой локацией. Там огромные площади, и есть возможность реализовать проекты, связанные с поглощением углерода», - объяснил Ануар Бейсенов.

Речь идёт о механизме углеродного кредитования. Его принцип заключается в том, что компании и инвесторы вкладывают средства в проекты, которые сокращают выбросы парниковых газов или увеличивают их поглощение.

В случае лесовосстановления, посаженные деревья по мере роста связывают углекислый газ из атмосферы. Объём этого поглощения рассчитывается и подтверждается по установленным методикам, а соответствующие углеродные единицы могут становиться предметом международного климатического рынка.

Таким образом, лес на бывшем полигоне рассматривается не только как экологический проект, но и как потенциальный долгосрочный инвестиционный актив. При этом для получения климатического финансирования недостаточно просто посадить миллионы саженцев. Необходимо доказать, что лес действительно прижился, растёт, поглощает углерод, а достигнутый экологический эффект можно измерить и подтвердить независимым аудитом.

По словам инвестора, финансовая устойчивость программы должна обеспечиваться в том числе за счёт подтверждения объёмов поглощения углекислого газа независимыми международными аудиторами.

Миллион гектаров и две разные территории

Чтобы понять масштаб предстоящей работы, нужно посмотреть на территорию бывшего Семипалатинского полигона в пределах области Абай.

В целом полигон занимает около 1,8 млн. гектаров и расположен на землях трёх регионов. На область Абай приходится большая часть этих земель - 986 тысяч.

«Долгое время главной проблемой оставалось отсутствие достаточно подробной и целостной картины радиоэкологического состояния этих земель. Известно, где проводились испытания и где сохранились наиболее опасные участки, однако для принятия решений о дальнейшем использовании требовалось более детальное обследование», - заявил руководитель Управления архитектуры области Абай.

Фото с официального сайта Национального ядерного центра РК г. Курчатов

В конце 2025 года Национальный ядерный центр завершил масштабное радиоэкологическое исследование территории. Оно позволило разделить земли в границах области на две большие категории: около 505 тысяч гектаров загрязнённых территорий и 472 тысячи гектаров условно чистых.

«Бывший полигон нельзя рассматривать как сплошную радиоактивную пустыню, где любая деятельность одинаково опасна. Уровень загрязнения распределён неравномерно: рядом с участками, требующими строгих ограничений и постоянного контроля, существуют территории, где радиационная обстановка позволяет рассматривать возможность хозяйственного использования после необходимых процедур, - уточнил наш собеседник - Мы теперь понимаем, где у нас чистая и где загрязнённая зона».

Есть и юридическая сторона вопроса. С 1996 года распоряжение землями бывшего полигона находилось в компетенции правительства. Региональные власти добивались возможности самостоятельно управлять участками, которые по результатам исследований не представляют радиационной опасности и могут быть возвращены в хозяйственный оборот.

Фото с официального сайта Национального ядерного центра РК г. Курчатов

В апреле 2026 года правительство приняло постановление № 258, согласно которому которым 832,9 тысячи гектаров земель бывшего полигона в трёх регионах перевели в состав земель запаса для последующего включения в Семипалатинскую зону ядерной безопасности. В том числе 505,4 тысячи гектаров расположены в Жанасемейском районе области Абай.

«На части условно чистой территории сложилась непростая ситуация: люди давно пасут скот, обустраивают зимовки, возводят постройки, развивают крупные животноводческие хозяйства. Эта деятельность продолжается уже более 30 лет, но её правовой статус не всегда соответствует фактическому использованию земель», - отметил Ануар Бейсенов.

При этом лесовосстановление должно стать отдельным направлением работы, не вступающим в конфликт с существующим сельским хозяйством.

«Мы предлагаем Министерству экологии построить стену леса в границах чистой территории вдоль грязной зоны. В будущем завтра этот проект может войти в список ЮНЕСКО. Потому что это территория ядерного полигона. Во время следующего обследования эта стена будет видна из космоса», - отметил архитектор.

Сначала изучить землю, потом сажать

Один из главных вопросов проекта - какие именно деревья и где можно будет высаживать.

Как подчёркивает Ануар Бейсенов, прежде всего необходимы геоботанические и почвенные исследования. По его словам, столь подробного обследования этой территории ранее не проводили.

Регион уже подготовил бюджетную заявку на проведение работ. Предварительная стоимость исследований оценивается примерно в 600 млн. тенге. Власти рассчитывают получить финансирование как из областного, так и из республиканского бюджетов.

Исследования должны ответить не только на вопрос, где можно выращивать лес. Необходимо установить, какие участки лучше подходят под пастбища, где возможно сенокошение, а где при определённых условиях можно рассматривать пахотное земледелие.

Кроме того, регион намерен изучить геологические особенности территории. Это позволит выяснить, есть ли подземные источники воды и возможно ли в перспективе использовать их для орошения.

«У нас есть каталог растений, которые подходят для различных климатических условий и типов почв. Пока принципиального значения нет, будут это хвойные или лиственные породы. Будем выбирать то, что лучше приживётся», - объясняет руководитель Управления архитектуры области Абай.

В перспективе рассматривается и возможность засевать отдельные территории, где ранее проводились испытания. Но такие решения требуют особенно тщательной научной оценки и не могут приниматься только исходя из хозяйственной привлекательности участка.

Поэтому стороны внимательно изучают результаты исследований, проведённых на полигоне.

Что происходит с радионуклидами спустя десятилетия

Семипалатинский полигон закрыли в 1991 году. Тогда он превратился в крупнейшую мировую научную лабораторию под открытым небом, где можно наблюдать долгосрочные последствия ядерных испытаний и происходящие после них природные процессы.

Национальный ядерный центр РК в Курчатове располагает одним из крупнейших массивов данных о радиоэкологическом состоянии этой территории.

Фото с официального сайта Национального ядерного центра РК г. Курчатов

Масштаб накопленной информации впечатляет. Радиоэкологическая база данных центра содержит сведения более чем о 150 тысячах проб окружающей среды. На основе многолетних исследований создана геоинформационная система, включающая свыше тысячи тематических слоёв пространственных данных и информацию более чем о 100 тысячах объектов.

В научной статье НЯЦ РК «Территория, которая продолжает задавать вопросы» первого выпуска 2026 года журнала «Человек. Энергия. Атом» представлены результаты многолетнего исследования испытательного полигона, которое завершилось в конце 2025 года.

За этими цифрами - результаты экспедиций, лабораторных анализов, измерений почвы, воды и растительности. Они позволяют не просто обозначить загрязнённые участки на карте, но и проследить, как радионуклиды перемещаются в природной среде.

Фото с официального сайта Национального ядерного центра РК г. Курчатов

Особое внимание учёные уделяют нескольким веществам, оставшимся после испытаний. Среди них плутоний-239 и плутоний-240, америций-241, цезий-137, стронций-90 и тритий.

У каждого из них свои особенности.

«Например, плутоний обычно отличается сравнительно низкой подвижностью и способен долго сохраняться в почвенном покрове. Америций требует особого внимания из-за большей способности к миграции. Цезий может вовлекаться в биологические процессы, а стронций-90 по химическим свойствам напоминает кальций и при поступлении в организм способен накапливаться в костной ткани. Тритий особенно важен при изучении движения воды и переноса загрязняющих веществ», - говорится в научной статье.

Почему это имеет значение для будущего лесного проекта? Потому что наличие радионуклидов в почве само по себе ещё не даёт полного ответа о возможном воздействии на окружающую среду. Необходимо понимать, в какой форме они находятся, насколько прочно связаны с почвой и способны ли переходить в растения, воду и далее в организмы животных.

Именно поэтому исследователи изучают не только концентрации радионуклидов, но и их поведение в природных и биологических циклах. А это важно учитывать и при посадке леса.

Растения в борьбе с радиацией

Говоря о растениях, которые есть на полигоне, стоит упомянуть про один любопытный объект исследований - амарант. Учёные изучали возможности использования этого растения на загрязнённых участках в качестве элемента биологической очистки территории. Речь идёт о направлении, известном как фиторемедиация, когда растения используются для извлечения или связывания отдельных загрязняющих веществ.

Фото с официального сайта Национального ядерного центра РК г. Курчатов

Однако подобные методы не означают, что можно просто засадить загрязнённую землю растениями и считать её очищенной. Необходимо учитывать, какие именно вещества накапливаются в растительной массе, как с ней обращаться, и насколько эффективен метод в конкретных природных условиях.

Исследования касаются и животного мира. Постоянно обитающие на определённых участках виды могут служить своеобразными биологическими индикаторами. По их состоянию и накоплению радионуклидов специалисты оценивают, насколько активно загрязнение вовлекается в пищевые цепочки.

Отдельное направление - изучение подземных вод. Поскольку на полигоне проводились подземные испытания, учёным важно понимать, могут ли радионуклиды перемещаться с водными потоками и выходить за пределы отдельных участков. Для этого, в частности, используют анализ трития, который помогает прослеживать движение воды в природных системах.

Фото с официального сайта Национального ядерного центра РК г. Курчатов

Восстановление лесов на бывшем Семипалатинском полигоне - проект, в котором пересекаются сразу несколько задач: экологическая реабилитация, рациональное использование земель, развитие сельских территорий и международное климатическое финансирование.

Если заявленные планы будут реализованы, регион получит не только сотни миллионов деревьев, но и новую инфраструктуру лесоразведения, питомник, рабочие места и систему постоянного ухода за насаждениями.