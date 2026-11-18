14-летняя Маргарита Ермакова выиграла чемпионат Казахстана по тяжёлой атлетике среди женщин. В весовой категории до 69 кг представительница Астаны набрала 212 кг по сумме двух упражнений (94 кг в рывке и 118 кг в толчке).

Второе место заняла Алтынай Танирбергенова из Кызылординской области с результатом 198 кг, третье — Дарья Балабаюк из Карагандинской области (197 кг). Ещё одну золотую медаль завоевала серебряный призёр летних Азиатских игр Аянат Жумагали. Она стала лучшей в категории до 77 кг с результатом 218 кг (98+120).

В категории до 57 кг победила Екатерина Алякина из Карагандинской области (180 кг), а до 61 кг — Инабат Омирзак из Кызылординской области (166 кг). После победы Ермакова заявила, что намерена продолжать подготовку и ставить перед собой более высокие цели