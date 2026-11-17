Дроны против вандалов: в Астане взяли под наблюдение остановки, дворы и общественные пространства
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Скамейки, остановки, урны и даже лифты становятся мишенями для тех, кто привык оставлять после себя не следы, а повреждения. В Астане с начала года зарегистрировали более 200 случаев вандализма и порчи имущества. Теперь искать нарушителей помогают не только камеры видеонаблюдения, но и беспилотники.
О новых мерах контроля сообщили в Департаменте полиции столицы. По данным ведомства, чаще всего от рук вандалов страдают остановочные павильоны, скамейки, урны и рекламные конструкции. Не обходится и без повреждений камер видеонаблюдения в подъездах жилых домов и лифтового оборудования.
Чтобы выявлять нарушителей, полицейские усилили мониторинг общественных пространств. Помимо стационарных камер, для профилактики правонарушений задействуют дроны. Таким образом, под наблюдением оказываются не только улицы и площади, но и другие городские территории.
В полиции напоминают: умышленная порча чужого имущества влечет ответственность по законодательству Казахстана. В зависимости от характера нарушения виновнику может грозить штраф, административный арест и обязанность возместить причиненный ущерб.
Параллельно в столице продолжается акция «Стоп, вандал». К ней присоединились общественные деятели, известные спортсмены, депутаты маслихата, волонтеры и сотрудники полиции. Участники проводят дневные и ночные рейды, разъясняют жителям последствия порчи имущества и призывают бережнее относиться к городской инфраструктуре.
Работа ведется в рамках принципа «Закон и порядок». Стражи порядка также призывают горожан не проходить мимо подобных нарушений и сообщать о случаях вандализма по номеру 102.
Ведь городская инфраструктура — не бесхозная собственность, а общее пространство, за которое в конечном счете отвечают сами жители.
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