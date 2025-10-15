"Уровень нашей медицины сам говорит за себя" - депутат о родах 14-летней школьницы
Депутат подчеркнула, что отвечать за случившееся должна не только виновная сторона, но и школа.
Депутат Мажилиса Ирина Смирнова резко раскритиковала работу школы и системы здравоохранения в связи с громким случаем в Актюбинской области, где 14-летняя школьница родила ребёнка, передаёт BAQ.KZ.
"В положении она изменилась и внешне, и в поведении. Как можно было этого не заметить – я не понимаю. Девочку осматривали во время профилактических осмотров, и любой специалист должен был обратить внимание. Даже я, как мать и как учитель, отличила бы девочку, не беременную, от девочки на девятом месяце", – заявила Смирнова.
По её словам, особое возмущение вызывает равнодушие школьного коллектива.
"Это безразличие классного руководителя, безразличие коллектива. В школе есть психолог, есть социальный педагог – где все они были? Ребенок подвергся насилию и не получил никакой поддержки в школе, которая обязана наблюдать за своими учениками", – подчеркнула депутат.
Смирнова отметила, что ответственность лежит не только на лицах, совершивших преступление, но и на образовательном учреждении.
"Школа должна нести ответственность за то, что не заметила изменений в состоянии девочки. А профилактические осмотры должны проводиться ежегодно. Даже если гинеколог не всегда участвует, внешне это видно", – сказала она.
Депутат также выразила недоумение в связи с заявлением Министерства образования о причинах беременности до завершения экспертизы и поставила под сомнение качество медицинского осмотра.
"Я думаю, уровень нашей медицины сам говорит за себя – если не могут отличить девочку на девятом месяце беременности", – заключила Смирнова.
