Депутат Мажилиса Ирина Смирнова резко раскритиковала работу школы и системы здравоохранения в связи с громким случаем в Актюбинской области, где 14-летняя школьница родила ребёнка, передаёт BAQ.KZ.

"В положении она изменилась и внешне, и в поведении. Как можно было этого не заметить – я не понимаю. Девочку осматривали во время профилактических осмотров, и любой специалист должен был обратить внимание. Даже я, как мать и как учитель, отличила бы девочку, не беременную, от девочки на девятом месяце", – заявила Смирнова.

По её словам, особое возмущение вызывает равнодушие школьного коллектива.

"Это безразличие классного руководителя, безразличие коллектива. В школе есть психолог, есть социальный педагог – где все они были? Ребенок подвергся насилию и не получил никакой поддержки в школе, которая обязана наблюдать за своими учениками", – подчеркнула депутат.

Смирнова отметила, что ответственность лежит не только на лицах, совершивших преступление, но и на образовательном учреждении.

"Школа должна нести ответственность за то, что не заметила изменений в состоянии девочки. А профилактические осмотры должны проводиться ежегодно. Даже если гинеколог не всегда участвует, внешне это видно", – сказала она.

Депутат также выразила недоумение в связи с заявлением Министерства образования о причинах беременности до завершения экспертизы и поставила под сомнение качество медицинского осмотра.