1,4 млн саженцев выращивают в питомнике Актюбинской области

В Каргалинском районе Актюбинской области в рамках общенациональной программы «Таза Қазақстан» системно ведётся работа по озеленению и улучшению экологического состояния населённых пунктов.

Об этом сообщил аким района Нурлыбек Унербаев на площадке Региональной службы коммуникаций, где подвёл итоги социально-экономического развития района за 9 месяцев.

По словам главы района, одним из важных проектов по формированию зелёного фонда является питомник по выращиванию саженцев.

В настоящее время на территории питомника площадью 3 гектара выращивают 1,4 млн саженцев вяза, 14 тысяч тополей, 7 тысяч ив и 720 берёз. Кроме того, для расширения питомника предусмотрен дополнительный земельный участок площадью 7 гектаров.

Реализация инициативы позволит увеличить потенциал района в сфере озеленения и в перспективе обеспечить населённые пункты собственным посадочным материалом.

В рамках общенациональной программы «Таза Қазақстан» в районе также на постоянной основе проводятся работы по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территорий. К мероприятиям привлечено 7 тысяч человек, а также 110 учреждений и организаций. При поддержке спонсоров в ходе экологических акций высажено 2,5 тысячи деревьев.

С будущего года саженцы, выращенные в питомнике, планируется использовать в ходе весенних и осенних кампаний по озеленению Каргалинского района и города Актобе.