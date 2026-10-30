Тело 54-летнего мужчины обнаружили в реке Есиль в Астане
30 Октября 2026, 15:22
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30 Октября 2026, 15:2230 Октября 2026, 15:22
81Фото: Из открытых источников
В Астане в реке Есиль обнаружили тело мужчины. Полиция установила личность погибшего. Им оказался 54-летний житель столицы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Как сообщили в Департаменте полиции Астаны, при первичном осмотре признаков насильственной смерти не выявлено.
«По факту обнаружения трупа в реке Есиль возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции установлена личность 54-х летнего жителя г.Астаны. Признаков насильственной смерти не обнаружено. В настоящее время проводятся следственные действия. Обстоятельства будут установлены в ходе расследования», – сообщили в полиции.
Правоохранительные органы продолжают расследование, в ходе которого предстоит установить обстоятельства гибели мужчины.
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