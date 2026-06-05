14 млрд тенге направили на укрепление дамб в Северном Казахстане

Премьер-министр Олжас Бектенов во время рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область проверил ход строительства важных объектов: путепровода в селе Прибрежное, защитных дамб и многопрофильной областной больницы в Петропавловске.

Укрепление дамб и защита от паводков

О проделанной работе доложил первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов. За последние два года в регионе провели масштабные работы по защите от паводков. Отремонтированы и построены 6 гидротехнических сооружений общей протяжённостью более 24 км.

На эти цели направили около 14 млрд тенге. Благодаря этому удалось повысить безопасность жителей и защитить дома, социальные объекты и инфраструктуру в Петропавловске и Кызылжарском районе.

В частности:

в селе Прибрежное обновили дамбу длиной более 5 км

в селе Тепличное — 4,6 км

в селе Бесколь — 5,9 км

в Петропавловске укрепили дамбы в микрорайоне Подгора и районе Хромзавода

также отремонтировали дамбу Биопруда, построенного ещё в 1953 году

Сейчас на объектах продолжаются работы по благоустройству и укреплению дамб.

Строительство дороги и путепровода в Прибрежном

Также идет реконструкция дороги к Вороньему острову и строительство путепровода в селе Прибрежное. Проект включает обновление дороги и возведение трёхпролетного моста длиной 72 метра.

Стоимость проекта — 4,4 млрд тенге. В этом году выделено 2,6 млрд тенге.

Новый объект свяжет село с основной дорогой и обеспечит круглогодичный проезд. Ранее весной дорогу часто затапливало, и добраться до села можно было только на лодках.

На данный момент уже укреплено основание дороги, установлены сваи и опоры. Завершить строительство планируют в октябре 2027 года.

Премьер-министр подчеркнул важность своевременного завершения работ и поручил строго контролировать сроки и качество строительства.

Новая областная больница в Петропавловске

В Петропавловске также строится многопрофильная областная больница. Общая площадь комплекса превысит 92 тысячи квадратных метров.

В больнице будут:

консультативно-диагностический центр

стационары (круглосуточный и дневной)

родильное отделение

отделения диагностики, лаборатории и другие службы

Здесь будут оказывать современную медицинскую помощь по направлениям кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии, травматологии и другим.

Сейчас уже завершены основные строительные конструкции, продолжаются внутренние работы и отделка. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2027 году.

По информации застройщика, финансирование проекта полностью обеспечено, работы идут по графику.