14 млрд тенге направили на укрепление дамб в Северном Казахстане
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Премьер-министр Олжас Бектенов во время рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область проверил ход строительства важных объектов: путепровода в селе Прибрежное, защитных дамб и многопрофильной областной больницы в Петропавловске.
Укрепление дамб и защита от паводков
О проделанной работе доложил первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов. За последние два года в регионе провели масштабные работы по защите от паводков. Отремонтированы и построены 6 гидротехнических сооружений общей протяжённостью более 24 км.
На эти цели направили около 14 млрд тенге. Благодаря этому удалось повысить безопасность жителей и защитить дома, социальные объекты и инфраструктуру в Петропавловске и Кызылжарском районе.
В частности:
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в селе Прибрежное обновили дамбу длиной более 5 км
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в селе Тепличное — 4,6 км
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в селе Бесколь — 5,9 км
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в Петропавловске укрепили дамбы в микрорайоне Подгора и районе Хромзавода
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также отремонтировали дамбу Биопруда, построенного ещё в 1953 году
Сейчас на объектах продолжаются работы по благоустройству и укреплению дамб.
Строительство дороги и путепровода в Прибрежном
Также идет реконструкция дороги к Вороньему острову и строительство путепровода в селе Прибрежное. Проект включает обновление дороги и возведение трёхпролетного моста длиной 72 метра.
Стоимость проекта — 4,4 млрд тенге. В этом году выделено 2,6 млрд тенге.
Новый объект свяжет село с основной дорогой и обеспечит круглогодичный проезд. Ранее весной дорогу часто затапливало, и добраться до села можно было только на лодках.
На данный момент уже укреплено основание дороги, установлены сваи и опоры. Завершить строительство планируют в октябре 2027 года.
Премьер-министр подчеркнул важность своевременного завершения работ и поручил строго контролировать сроки и качество строительства.
Новая областная больница в Петропавловске
В Петропавловске также строится многопрофильная областная больница. Общая площадь комплекса превысит 92 тысячи квадратных метров.
В больнице будут:
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консультативно-диагностический центр
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стационары (круглосуточный и дневной)
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родильное отделение
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отделения диагностики, лаборатории и другие службы
Здесь будут оказывать современную медицинскую помощь по направлениям кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии, травматологии и другим.
Сейчас уже завершены основные строительные конструкции, продолжаются внутренние работы и отделка. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2027 году.
По информации застройщика, финансирование проекта полностью обеспечено, работы идут по графику.
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