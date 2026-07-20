Оправданная жительница Актобе отсудила у государства 7 млн тенге

Нургуль К. проходила обвиняемой по уголовному делу о хищении средств ТОО «КТП». В 2023 году суд признал виновными двух менеджеров компании и их пособников, однако женщину полностью оправдал за отсутствием состава преступления.

После вынесения оправдательного приговора актюбинка обратилась в суд с иском к государству в лице Министерства финансов, потребовав 15 млн тенге в качестве компенсации морального вреда. По ее словам, уголовное преследование, продолжавшееся почти три года, негативно сказалось на ее психологическом состоянии и качестве жизни.

Суд частично удовлетворил требования истицы, обязав Министерство финансов выплатить ей 1,5 млн тенге в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, государство возместит 5,5 млн тенге расходов на юридическую помощь. Общая сумма выплат составит 7 млн тенге.