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Пенсионерка лишилась обеих ног после наезда катера на Алаколе

На озере Алаколь 69-летняя жительница Алматы получила тяжелые травмы, попав под катер во время купания. Женщине ампутировали обе ноги, сейчас она находится в реанимации.

19 Июля 2026, 11:30
АВТОР
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Минтранспорта РК 19 Июля 2026, 11:30
19 Июля 2026, 11:30
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Фото: Минтранспорта РК

Инцидент произошел 16 июля на озере Алаколь, однако известно о нем стало лишь спустя несколько дней.

По информации СМИ, во время купания 69-летняя жительница Алматы попала под движущийся катер. Пострадавшую в экстренном порядке доставили в больницу с тяжелой сочетанной политравмой и большой кровопотерей. Из-за характера полученных повреждений врачам пришлось ампутировать обе ноги.

В управлении здравоохранения сообщили, что в настоящее время пациентка находится в отделении реанимации. Женщина остается в сознании, самостоятельно дышит и получает необходимую медицинскую помощь.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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