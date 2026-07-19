Пенсионерка лишилась обеих ног после наезда катера на Алаколе
На озере Алаколь 69-летняя жительница Алматы получила тяжелые травмы, попав под катер во время купания. Женщине ампутировали обе ноги, сейчас она находится в реанимации.
19 Июля 2026, 11:30
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19 Июля 2026, 11:3019 Июля 2026, 11:30
180Фото: Минтранспорта РК
Инцидент произошел 16 июля на озере Алаколь, однако известно о нем стало лишь спустя несколько дней.
По информации СМИ, во время купания 69-летняя жительница Алматы попала под движущийся катер. Пострадавшую в экстренном порядке доставили в больницу с тяжелой сочетанной политравмой и большой кровопотерей. Из-за характера полученных повреждений врачам пришлось ампутировать обе ноги.
В управлении здравоохранения сообщили, что в настоящее время пациентка находится в отделении реанимации. Женщина остается в сознании, самостоятельно дышит и получает необходимую медицинскую помощь.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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