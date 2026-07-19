Жительница Алматы пыталась навредить себе и детям после семейного конфликта
Полицейские предотвратили возможную трагедию в Алматы.
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На пульт 102 поступило сообщение о том, что в одном из частных домов Алатауского района женщина после семейного конфликта якобы намеревалась причинить вред себе и своим детям.
На место незамедлительно прибыли патрульные полицейские, сотрудники ювенальной полиции, участковый инспектор и медики. В доме находилась женщина с шестью детьми. По данным полиции, она находилась в тяжелом эмоциональном состоянии.
Главной задачей правоохранителей стало обеспечение безопасности семьи. Сотрудники ювенальной полиции смогли успокоить женщину, после чего детей сопроводили в управление полиции Алатауского района.
В настоящее время семье оказывается необходимая помощь. К работе подключены психологи, представители профильных служб и неправительственных организаций, которые обеспечат женщине комплексную социальную и психологическую поддержку.
В полиции Алматы напомнили, что при возникновении тяжелых жизненных ситуаций важно своевременно обращаться за помощью, поскольку это может предотвратить трагические последствия.
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