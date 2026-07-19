Одно из пересечений Астаны закроют на ремонт

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по ремонту дорожного полотна на пересечении проспекта Улы Дала и улицы Р1, передает официальный сайт акимата Астаны.

В связи с этим 19 и 20 июля данный участок будет частично перекрыт.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.