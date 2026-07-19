Пассажир скончался в поезде Атырау – Актобе: возбуждено уголовное дело
В пассажирском поезде №691/692 сообщением Атырау – Актобе скончался мужчина, следовавший без билета. По факту его смерти проводится расследование.
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По данным Департамента полиции на транспорте, инцидент произошел 13 июля на участке Кандыагаш – Актобе. После случившегося было установлено, что погибший находился в поезде без проездного билета.
В ведомстве сообщили, что по факту скоропостижной смерти пассажира возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
По предварительным данным, причиной смерти могла стать двусторонняя пневмония.
«По факту скоропостижной смерти пассажира в поезде сообщением Атырау – Актобе отделом полиции на транспорте станции Актобе возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия. Предварительный диагноз – двусторонняя пневмония. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит», – сообщили в Департаменте полиции на транспорте.
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