Пассажир скончался в поезде Атырау – Актобе: возбуждено уголовное дело

По данным Департамента полиции на транспорте, инцидент произошел 13 июля на участке Кандыагаш – Актобе. После случившегося было установлено, что погибший находился в поезде без проездного билета.

В ведомстве сообщили, что по факту скоропостижной смерти пассажира возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

По предварительным данным, причиной смерти могла стать двусторонняя пневмония.