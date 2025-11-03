1,4 млрд тенге выделено на реконструкцию защитной дамбы в СКО
Правительство Казахстана направило 1,4 млрд тенге на реконструкцию защитной дамбы в селе Тепличное Кызылжарского района Северо-Казахстанской области. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов, передает BAQ.KZ.
Работы проводятся в рамках исполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по укреплению противопаводковых сооружений. Цель проекта — повысить надёжность гидротехнического объекта и обеспечить защиту населённого пункта от возможных паводков.
Полная реконструкция дамбы предусматривает восстановление автодорог, укладку железобетонных плит, дренажной системы и благоустройство территории. После завершения работ уровень дамбы будет приведён в соответствие с максимальными отметками паводков 2024 года. Это позволит надёжно защитить село Тепличное, где проживает около тысячи человек.
По информации Министерства водных ресурсов и ирригации, в шести регионах страны — Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях — реализуется 57 проектов по восстановлению и строительству гидротехнических сооружений, включая возведение 13 новых объектов. На сегодня 40 проектов завершено, построено и укреплено 221 км защитных дамб, что составляет 91% от запланированного объёма.
Защитная дамба в селе Тепличное была построена в 1980 году. Во время паводков весной 2024 года сооружение получило серьёзные повреждения в результате разлива реки Есиль, после чего в районе была объявлена чрезвычайная ситуация.
