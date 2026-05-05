В Казахстане хотят передать часть госфункций бизнесу
В Казахстане планируют упростить передачу госфункций бизнесу и сократить бюрократию. Проект вынесен на обсуждение.
В Казахстане планируют упростить передачу части государственных функций бизнесу, передает BAQ.kz.
Министерство национальной экономики подготовило проект изменений, направленный на упрощение работы государственного аппарата и снижение бюрократии.
Как отмечается, действующий механизм передачи функций излишне сложный и включает многоступенчатые согласования. В связи с этим предлагается сократить количество процедур. В частности, если решение уже одобрено Межведомственной комиссией по вопросам регулирования предпринимательской деятельности, его не будут повторно рассматривать на других уровнях.
Отдельное внимание уделено взаимодействию с НПП "Атамекен". Палата будет предоставлять информацию о функциях, которые можно передать в конкурентную среду.
Также проект предусматривает перераспределение полномочий внутри системы государственного управления. Часть функций планируется передать от правительства профильным министерствам. Изменения затронут ряд направлений, включая экологию, здравоохранение, ветеринарию, культуру и энергосбережение.
Кроме того, предлагается на законодательном уровне закрепить понятие "бизнес-процесс". Это позволит чётче разграничить функции госорганов и их повседневную деятельность.
