В Казахстане хотят передать часть госфункций бизнесу

В Казахстане планируют упростить передачу части государственных функций бизнесу, передает BAQ.kz.

Министерство национальной экономики подготовило проект изменений, направленный на упрощение работы государственного аппарата и снижение бюрократии.

Как отмечается, действующий механизм передачи функций излишне сложный и включает многоступенчатые согласования. В связи с этим предлагается сократить количество процедур. В частности, если решение уже одобрено Межведомственной комиссией по вопросам регулирования предпринимательской деятельности, его не будут повторно рассматривать на других уровнях.

Отдельное внимание уделено взаимодействию с НПП "Атамекен". Палата будет предоставлять информацию о функциях, которые можно передать в конкурентную среду.

Также проект предусматривает перераспределение полномочий внутри системы государственного управления. Часть функций планируется передать от правительства профильным министерствам. Изменения затронут ряд направлений, включая экологию, здравоохранение, ветеринарию, культуру и энергосбережение.

Кроме того, предлагается на законодательном уровне закрепить понятие "бизнес-процесс". Это позволит чётче разграничить функции госорганов и их повседневную деятельность.

