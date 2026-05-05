Куда пойти 7 мая в Астане: полный гид

В Астане подготовили насыщенную программу ко Дню защитника Отечества - жителей ждут концерты, показательные выступления и праздничные акции, передает BAQ.kz.

Главные мероприятия пройдут 7 мая на нескольких площадках города.

Плац-концерт и военное шоу

Одним из центральных событий станет плац-концерт на площади у монумента "Қазақ елі". Он начнётся в 11:00.

В программе - выступления военных оркестров, парадные расчёты, элементы строевой подготовки и показательные номера.

В мероприятии примут участие представители Службы государственной охраны, Министерства обороны, Национальной гвардии, Пограничной службы и МЧС.

Марш и выступления оркестра

В 15:00 на бульваре "Нуржол" состоится торжественный марш Национального военно-патриотического оркестра.

Open air и вечерний концерт

На территории стадиона "Астана Арена" с 10:00 начнут работать ярмарки, торговые точки и детские зоны.

Вечером, в 19:00, здесь пройдёт концерт с участием казахстанских артистов.

Спектакль и культурные мероприятия

В 18:00 в Государственном театре драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова покажут спектакль "Тыныштық күзетшісі".

Концерты в парках и на Арбате

В 17:00 концерт пройдёт в парке "Жетісу" в районе Есиль.

Ещё одна праздничная программа состоится на столичном Арбате у Дворца школьников имени М. Утемисова.

"В рамках программы запланированы военно-показательные выступления и концерт", говорится в сообщении.

Также в 19:00 здесь выступят оркестр и военнослужащие Национальной гвардии.

Мероприятия для молодёжи

В преддверии праздника в столице уже прошли дни открытых дверей в подразделениях полиции и ДЧС.

Для школьников и студентов организовали экскурсии, встречи с ветеранами и патриотические акции.

Кроме того, в учебных заведениях прошли церемонии вступления в движение "Жас Сарбаз".