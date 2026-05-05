Куда пойти 7 мая в Астане: полный гид
В столице пройдут концерты, военные шоу, open air и праздничные акции.
В Астане подготовили насыщенную программу ко Дню защитника Отечества - жителей ждут концерты, показательные выступления и праздничные акции, передает BAQ.kz.
Главные мероприятия пройдут 7 мая на нескольких площадках города.
Плац-концерт и военное шоу
Одним из центральных событий станет плац-концерт на площади у монумента "Қазақ елі". Он начнётся в 11:00.
В программе - выступления военных оркестров, парадные расчёты, элементы строевой подготовки и показательные номера.
В мероприятии примут участие представители Службы государственной охраны, Министерства обороны, Национальной гвардии, Пограничной службы и МЧС.
Марш и выступления оркестра
В 15:00 на бульваре "Нуржол" состоится торжественный марш Национального военно-патриотического оркестра.
Open air и вечерний концерт
На территории стадиона "Астана Арена" с 10:00 начнут работать ярмарки, торговые точки и детские зоны.
Вечером, в 19:00, здесь пройдёт концерт с участием казахстанских артистов.
Спектакль и культурные мероприятия
В 18:00 в Государственном театре драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова покажут спектакль "Тыныштық күзетшісі".
Концерты в парках и на Арбате
В 17:00 концерт пройдёт в парке "Жетісу" в районе Есиль.
Ещё одна праздничная программа состоится на столичном Арбате у Дворца школьников имени М. Утемисова.
"В рамках программы запланированы военно-показательные выступления и концерт", говорится в сообщении.
Также в 19:00 здесь выступят оркестр и военнослужащие Национальной гвардии.
Мероприятия для молодёжи
В преддверии праздника в столице уже прошли дни открытых дверей в подразделениях полиции и ДЧС.
Для школьников и студентов организовали экскурсии, встречи с ветеранами и патриотические акции.
Кроме того, в учебных заведениях прошли церемонии вступления в движение "Жас Сарбаз".