Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 6 мая

Синоптики объявили штормовое предупреждение в столице и в 16 регионах Казахстана на 6 мая. Ожидаются дожди с грозами, туман, в ряде областей сохраняется пожарная опасность, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Казгидромет».

В Астане ночью и утром дождь, гроза.

В Акмолинской области на западе, севере, юго-востоке дождь, гроза. Ночью и утром на западе туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный ночью на севере, востоке 15-20 м/с. На юго-востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау ветер северо-западный с переходом на юго-восточный ночью 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью на севере, востоке дождь, гроза, шквал. На западе, севере, юге туман. Ветер юго-западный на севере, востоке 15-20 м/с. На западе сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ночью дождь, гроза, шквал. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный ночью 15-20 м/с.

В Костанайской области на западе, юге, в центре дождь, гроза, днем град. Ночью и утром на западе, севере, востоке туман. Ветер южный, юго-восточный на западе, юге 15 м/с. В Костанае ночью и утром туман.

В Павлодарской области на севере, востоке дождь, гроза, днем град. Ветер западный днем на севере, востоке, юге 15-20 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность. В Павлодаре днем дождь, гроза. Ветер западный днем 18 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области днем на западе дождь, гроза. Ветер юго-западный, южный днем на севере, востоке 15-20 м/с. На западе, севере, юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Улытау днем на западе дождь, гроза. Ветер юго-западный, южный днем на западе, севере 15-20 м/с. На востоке, юге, в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью на востоке заморозки 1 градус. На западе, северо-западе сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай ожидается высокая пожарная опасность. В Семее ожидается высокая пожарная опасность.

В Алматинской области днем в горных районах небольшой дождь, гроза. На севере, в центре ожидается высокая пожарная опасность. В Конаеве ожидается высокая пожарная опасность. По горам Иле Алатау днем небольшой дождь, гроза.

В Жамбылской области днем в горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный в горных районах 15-20 м/с. В центре, на севере сохраняется, на западе, востоке ожидается высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области днем в горах кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный в горах 15-20 м/с. На юге ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области утром и днем на западе дождь, гроза, пыльная буря. Ветер юго-восточный утром и днем на западе 15-20 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ночью на западе, севере, в центре дождь, гроза, на северо-западе временами сильный дождь, днем на севере, востоке, юге дождь, гроза, на севере град. Ветер юго-восточный ночью на севере, в центре 15-18 м/с, днем 15-20 м/с, на юге временами 23 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный 15 м/с.

В Западно-Казахстанской области дождь, гроза, на юге, востоке, в центре сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере туман. Ветер северный, северо-восточный ночью на юге, востоке 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на юге, востоке порывы 23 м/с. В Уральске утром и днем дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный днем 15-20 м/с.

В Мангистауской области на западе, юге, в центре дождь, гроза, туман. В Актау ночью и утром туман.

В Атырауской области ночью дождь, гроза, на западе, севере временами сильный дождь, град, шквал, днем на западе, севере дождь, гроза. Ночью и утром на юге, востоке туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, западный на севере, востоке 15-20 м/с. В Атырау ночью дождь, гроза. Ночью и утром туман.