В Астане 19 марта состоится городской айтыс молодых акынов «Наурыз айтыс», приуроченный к праздничной декаде Наурызнама, передает BAQ.kz.

В нем примут участие 14 молодых исполнителей, прошедших отбор среди студентов высших учебных заведений Астаны.

Мероприятие организовано при поддержке акимата города и Республиканского общественного объединения «Международный союз акынов айтыса и жыршы-термеши».

Главная цель айтыса — популяризация национального искусства, поддержка молодых талантов и развитие их мастерства в импровизации и владении словом.

Тематика выступлений будет посвящена декаде «Наурызнама», которая ежегодно проходит с 14 по 23 марта по инициативе Президента Казахстана.

Оценивать выступления участников будет жюри, в состав которого войдут известные акыны — Омиржан Копбосын, Еркебулан Кайназаров, Иран-Гайып Кузембаев и Мейирбек Султанхан.

На открытии и закрытии айтыса ожидается участие депутата Мажилиса Аманжола Алтая и ректора Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Ерлана Сыдыкова.

Руководителем проекта выступает заслуженный деятель Казахстана, декан филологического факультета ЕНУ Серикзат Дуйсенгазы.

Победителей определят по итогам выступлений: предусмотрены гран-при, призовые места и специальные номинации с денежными сертификатами.

Айтыс пройдет в концертном зале учебно-лабораторного корпуса №5 Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева.

Для представителей СМИ предусмотрена обязательная аккредитация.