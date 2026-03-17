14 молодых акынов сразятся в словесном поединке в Астане
В столице пройдет айтыс, где молодые акыны продемонстрируют мастерство импровизации и владения словом.
В Астане 19 марта состоится городской айтыс молодых акынов «Наурыз айтыс», приуроченный к праздничной декаде Наурызнама, передает BAQ.kz.
В нем примут участие 14 молодых исполнителей, прошедших отбор среди студентов высших учебных заведений Астаны.
Мероприятие организовано при поддержке акимата города и Республиканского общественного объединения «Международный союз акынов айтыса и жыршы-термеши».
Главная цель айтыса — популяризация национального искусства, поддержка молодых талантов и развитие их мастерства в импровизации и владении словом.
Тематика выступлений будет посвящена декаде «Наурызнама», которая ежегодно проходит с 14 по 23 марта по инициативе Президента Казахстана.
Оценивать выступления участников будет жюри, в состав которого войдут известные акыны — Омиржан Копбосын, Еркебулан Кайназаров, Иран-Гайып Кузембаев и Мейирбек Султанхан.
На открытии и закрытии айтыса ожидается участие депутата Мажилиса Аманжола Алтая и ректора Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Ерлана Сыдыкова.
Руководителем проекта выступает заслуженный деятель Казахстана, декан филологического факультета ЕНУ Серикзат Дуйсенгазы.
Победителей определят по итогам выступлений: предусмотрены гран-при, призовые места и специальные номинации с денежными сертификатами.
Айтыс пройдет в концертном зале учебно-лабораторного корпуса №5 Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева.
Для представителей СМИ предусмотрена обязательная аккредитация.
