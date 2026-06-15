В МИД прокомментировали расследование смерти бывшей судьи Айгуль Сайлыбаевой

По его словам, данный вопрос находится в компетенции правоохранительных органов. В свою очередь МИД оказывает всю необходимую помощь в рамках своих полномочий.

"Это дело рассматривается по линии правоохранительных органов. В частности, им занимаются Министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура. Поэтому вопросы, касающиеся обстоятельств дела, считаю целесообразным адресовать этим органам. Дипломаты посольства по дипломатическим каналам оказывают всю необходимую помощь", – заявил официальный представитель.

Напомним, в июне 2024 года стало известно об исчезновении гражданки Казахстана Айгуль Сайлыбаевой в Германии.

По данным Министерства иностранных дел, 5 июня в Генеральное консульство Казахстана во Франкфурте-на-Майне обратились граждане Казахстана и сообщили, что двумя днями ранее пропала их дочь.

Правоохранительные органы Германии возбудили уголовное дело по факту убийства. По информации Министерства иностранных дел Германии, решением городского суда Дармштадта свекровь Сайлыбаевой – Наталья Донцова – была признана подозреваемой. В отношении неё был выдан ордер на арест на территории Германии и других европейских государств.

Также стало известно, что на момент гибели Айгуль Сайлыбаева была беременна вторым ребёнком. Позднее сообщалось, что уголовное дело об её убийстве будет передано в Россию.

Ранее в СМИ также появились сведения о том, что тело Айгуль Сайлыбаевой было обнаружено в чемодане, а перед смертью на её голову якобы была вылита кислота.