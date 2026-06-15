В МИД прокомментировали расследование смерти бывшей судьи Айгуль Сайлыбаевой
Казахстанские дипломаты оказывают необходимую помощь родственникам погибшей.
Сегодня 2026, 17:19
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Сегодня 2026, 17:19Сегодня 2026, 17:19
232Фото: кадр из видео https://www.youtube.com/@sobchak
Министерство иностранных дел Казахстана не вмешивается в расследование обстоятельств смерти бывшей казахстанской судьи Айгуль Сайлыбаевой в Германии. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Ерлан Жетыбаев, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
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