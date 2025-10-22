В проекте закона о бюджете на 2026-2028 годы 1,4 трлн тенге направят на приоритетные направления, сообщил на заседании Мажилиса министр финансов Мади Такиев, передает BAQ.KZ.

"В результате проведенной совместной работы были перераспределены средства бюджета: 30 млрд тенге - направлены на развитие инфраструктурных проектов в регионах; порядка 4 млрд тенге - на обеспечение первоочередных расходов. Кроме того, 1,4 трлн тенге перераспределено по на приоритетные направления развития", - сказал Такиев.

Он отметил, что формирование бюджета в этом году стало одним из самых ответственных и сложных процессов. Так как это первый бюджет, сформированный в условиях действия нового Бюджетного кодекса, ориентированного на результат и эффективность.

"Впервые проведен бюджетный обзор расходов – пересмотрены безусловно-базовые затраты государственных органов, что позволило оптимизировать 68 млрд тенге. Доля текущих административных расходов сокращена с 15% до 12,3%, что дало возможность перенаправить их на бюджет развития", - сказал Такиев.

Поступления в 2026 году прогнозируются на уровне 23,1 трлн тенге. Из них доходы - 19,2 трлн тенге.

По сравнению с текущим годом доходы увеличатся на 3,6 трлн тенге за счёт экономического роста, внедрения нового Налогового кодекса и улучшения налогового и таможенного администрирования.