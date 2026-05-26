140 баллов на ЕНТ набрал выпускник из Павлодара

Выпускник павлодарской школы №7 Павлодар Асет Альтаир показал максимальный результат на основном ЕНТ – 140 баллов.

Тестирование прошло 26 мая 2026 года в региональном центре тестирования города Павлодар. Асет выбрал предметную комбинацию "Математика-География" и успешно сдал все пять предметов.

По словам выпускника, он начал активно готовиться к ЕНТ с начала 11 класса, когда окончательно определился с будущей профессией. Сейчас он планирует поступать на специальность "Менеджмент" в Maqsut Narikbayev University.