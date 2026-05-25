В Астане состоялись переговоры председателей парламентов Казахстана и Китая

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов провел встречу с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики Чжао Лэцзи, прибывшим в Казахстан с официальным визитом. Спикер Мажилиса выразил соболезнования китайскому коллеге и всему китайскому народу в связи с многочисленными жертвами в результате взрыва газа на угольной шахте в провинции Шаньси и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Чжао Лэцзи прибыл в Астану по приглашению Спикера Мажилиса. Приветствуя высокого гостя, Ерлан Кошанов подчеркнул историческое значение данного визита, отметив, что Китай является ближайшим соседом и важным партнером Казахстана.

– Сегодня Китайская Народная Республика динамично развивается. Это одна из крупнейших и передовых экономик мира, ключевой участник международной политики. Для нас очень важно развивать с Китаем вечное всестороннее стратегическое партнерство. Наши двусторонние отношения вступили в новое «золотое 30-летие». Это результат личного вклада лидеров Казахстана и Китая, их крепкой дружбы и регулярных встреч. За прошедший год главы наших государств встречались дважды, и каждый из этих диалогов дал мощный импульс развитию казахско-китайских отношений, – сказал Спикер Мажилиса.

При этом он отметил, что парламенты Казахстана и Китая прилагают все усилия для дальнейшего развития надежного партнерства по траектории, заданной лидерами наших стран. Налажено широкое сотрудничество и обмен законотворческим опытом на всех уровнях, активно работают казахстанско-китайские группы дружбы.

Ерлан Кошанов проинформировал китайского коллегу о последовательной реализации масштабных реформ по построению Справедливого и Прогрессивного Казахстана, которые реализуются в стране по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева. Особый акцент был сделан на принятии новой Народной Конституции, поддержанной на республиканском референдуме абсолютным большинством казахстанцев. Ее основой стал принцип «не человек для государства, государство для человека». Кроме того, новый Основной закон закрепил переход к однопалатному парламенту – Курултаю, а также создание новых институтов Вице-Президента и Халық Кеңесі.

Говоря о двустороннем взаимодействии, Спикер Мажилиса отметил динамичное развитие межпартийного сотрудничества между странами, которое также способствует укреплению стратегического партнерства. В ходе беседы он поздравил депутатов Всекитайского собрания народных представителей со 105-летием Коммунистической партии Китая.

Рассказывая о законотворческой работе, Ерлан Кошанов акцентировал внимание гостей на том, что 2026 год объявлен в Казахстане Годом цифровизации и искусственного интеллекта. В реализацию поставленной Главой государства стратегической цели о превращении Казахстана в цифровое государство в ближайшие три года депутаты Парламента разработали и приняли закон об искусственном интеллекте и Цифровой кодекс. При этом казахстанские парламентарии заинтересованы в обмене опытом по этим направлениям с Китаем как одной из крупнейших цифровых держав в мире.

В свою очередь, Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики Чжао Лэцзи поздравил казахстанцев с успешным проведением референдума и принятием новой Конституции, выразив уверенность, что под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева будет достигнута цель по построению Справедливого Казахстана. Он также пожелал казахстанским коллегам удачи на предстоящих выборах в однопалатный Курултай.

Чжао Лэцзи подчеркнул, что китайская сторона готова приложить все усилия для воплощения важных договоренностей лидеров двух стран о том, чтобы традиционные дружба и взаимное доверие на высоком уровне превращались в ощутимые результаты сотрудничества на благо народов Китая и Казахстана.

Стороны также обсудили широкий круг вопросов, касающийся законодательной поддержки сотрудничества в сферах инвестиций, энергетики, торговли, логистики и культурно-гуманитарных отношений.

В рамках официального визита Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей запланированы встреча со Спикером Сената и посещение ряда деловых и культурных объектов в Астане.