Вокруг Кызылорды строят новую дорогу: что уже сделано

В Кызылорде активно продолжается строительство обходной автодороги.

Новый участок дороги поможет разгрузить городские улицы и улучшить транспортное движение в регионе. Это также сделает дороги более безопасными и удобными для водителей. На строительстве задействованы 63 единицы техники и 85 специалистов.

Сейчас на объекте выполняются земляные работы, готовится основание дорожного покрытия и устанавливаются водопропускные трубы. Также начал работу асфальтобетонный завод, который обеспечивает стройку необходимыми материалами без перебоев. Параллельно ведётся размещение дополнительных производственных площадок и развитие всей строительной инфраструктуры проекта.

Проект реализуется по современной модели "Design-Build-Maintain". Это означает, что одна система охватывает все этапы: от проектирования и строительства до дальнейшего обслуживания дороги. Такой подход помогает дольше сохранять качество дорожного покрытия и повышает надёжность всей инфраструктуры.

