Уроженца Казахстана задержали в Санкт-Петербурге после инцидента со стрельбой в ребенка

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали 38-летнего мужчину после инцидента, в результате которого пострадал 11-летний ребенок.

По информации Telegram-канала Baza, мужчина предположительно открыл стрельбу из окна квартиры по мальчику, игравшему на саксофоне во дворе.

Сообщается, что пуля из пневматического пистолета попала ребенку в область щеки и застряла в подбородке. Пострадавшего госпитализировали. По предварительным данным, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

По данным СМИ, задержанный — Айтжан Смагулов, уроженец Казахстана, который с 2021 года работал в составе вспомогательной труппы Мариинский театр.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.