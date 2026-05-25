Уроженца Казахстана задержали в Санкт-Петербурге после инцидента со стрельбой в ребенка
Пуля из пневматического пистолета попала ребенку в область щеки.
Сегодня 2026, 08:54
Фото: Baza
В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали 38-летнего мужчину после инцидента, в результате которого пострадал 11-летний ребенок.
По информации Telegram-канала Baza, мужчина предположительно открыл стрельбу из окна квартиры по мальчику, игравшему на саксофоне во дворе.
Сообщается, что пуля из пневматического пистолета попала ребенку в область щеки и застряла в подбородке. Пострадавшего госпитализировали. По предварительным данным, его состояние оценивается как средней степени тяжести.
По данным СМИ, задержанный — Айтжан Смагулов, уроженец Казахстана, который с 2021 года работал в составе вспомогательной труппы Мариинский театр.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
