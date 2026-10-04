140 кг каннабиса обнаружили на участке жителя Жамбылской области
Запрещённые растения нашли среди посевов кукурузы в селе Гродеково.
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В Жамбылской области полицейские выявили факт незаконного выращивания растений, содержащих наркотические вещества. На приусадебном участке 50-летнего жителя села Гродеково обнаружили 14 кустов каннабиса общим весом 140 кг.
По информации полиции, в рамках досудебного расследования по месту жительства мужчины был проведён обыск. На приусадебном участке среди посевов кукурузы сотрудники полиции обнаружили запрещённые к возделыванию растения.
Общий вес изъятого каннабиса составил 140 кг.
По факту незаконного выращивания растений, содержащих наркотические вещества, начато досудебное расследование.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для всестороннего, полного и объективного установления всех обстоятельств произошедшего.
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