140 кг каннабиса обнаружили на участке жителя Жамбылской области

В Жамбылской области полицейские выявили факт незаконного выращивания растений, содержащих наркотические вещества. На приусадебном участке 50-летнего жителя села Гродеково обнаружили 14 кустов каннабиса общим весом 140 кг.

По информации полиции, в рамках досудебного расследования по месту жительства мужчины был проведён обыск. На приусадебном участке среди посевов кукурузы сотрудники полиции обнаружили запрещённые к возделыванию растения.

Общий вес изъятого каннабиса составил 140 кг.

По факту незаконного выращивания растений, содержащих наркотические вещества, начато досудебное расследование.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для всестороннего, полного и объективного установления всех обстоятельств произошедшего.