Монумент открыли в сквере между зданием управления культуры и акиматом Костанайской области. На мероприятии присутствовали аким города Марат Жундубаев и глава региона Кумар Акскакалов. Кроме того, на открытии присутствовал делегация из Астаны. В том числе, председатель мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов.

Торжественное мероприятия состояло рано утром. На нем, помимо госслужащих, присутствовали местные деятели культуры. На памятнике было накинуто белое покрывало, рядом играли домбристы.

"Мыржакып Дулатов - писатель, поэт, который сделал для своей страны. Его произведения актуальны по сей день. И их читают и изучают", - сказал аким области.

Другие гости также рассказали о годах деятельности казахского писателя, о его жизни, о произведения и вкладе, который он в нес в культуру. Потом с памятника сняли покрыло и под музыку домбристов военные возложили корзины цветов.

"К этому событию мы готовили с начала года. Идея открыть памятник принадлежала Костанайской областной комиссии по охране памятников истории и культуры. Но позже эту инициативу утвердили в министерстве культуры", - сообщили в управлении культуры акимата Костанайской области.

Летом стало известно, что при поддержке министерства местное управление объявило конкурс на лучшие рабочие проекта памятника Мыржакупу Дулатову. Творческие работы принимались со всей республики. В итоге отобрали три лучших проекта, победил из которых один. На изготовление памятника ушло несколько месяцев.

Потом долго искали место, где он будет установлен. Сначала предлагался центральный сквер, в котором определили место напротив памятника Ахмету Байтурсынову. Но в итоге для монумента Мыржакыпа Дулатова нашли отдельный сквер, который расположился прямо на улице имени писателя. Сквер специально благоустроили к открытию памятника.

Работы выполняло местное ТОО "Сотрудничество-2". Сотрудники уложили брусчатку, возвели декоративное ограждение, высадили саженцы, разбили сад камней, установили новые урны и скамейки. Теперь это место станет одним из самых любимых для горожан, ведь расположено оно в самом центре, недалеко от центрального сквера.

Мыржакып Дулатов - казахский поэт, драматург. Он родился 25 ноября 1885 года в Торгайском уезде, ныне Костанайская область. В 1901 году закончил Государственное казахско-русское училище, в котором преподавал Ахмет Байтурсынов. Позже они вместе занимались не только литературной, но и творческой деятельностью. Мыржакып Дулатов стал одним из лидером движения "Алаш Орда". В 1907 году Дулатов побывал в Петербурге на съезде кадетов, на нем он представлял казахскую партию конституционных демократов.

Первый поэтический сборник Дуратов выпустил в 1909 году. Он назывался: "Проснись, казах!" Первый тираж сборника сразу конфисковали, и только в 1911 году его удалось переиздать. Дулатов много писал об угнетении женщин, а его книга "Несчастная Жамал" считается первым казахским романом. Из известных его произведений отмечают также "Детство" и другое.

Помимо улицы Мыржакыпа Дулатова, в Костанае есть также институт его имени. Памятник казахскому писателю, который открыли сегодня, стал первым в областном центре. Памятник установили на спонсорские средства, бюджет в его изготовлении участие не принимал.

Фото: Аскар Кенжетаев.