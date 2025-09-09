Министр промышленности и строительства РК утвердил методику расчёта стоимости одного кубического метра питьевой воды, поданной из систем водоснабжения, подлежащих субсидированию. Приказ вступает в силу с 13 сентября, передает BAQ.KZ.

Стоимость воды теперь будет определяться по унифицированной методике с учётом средних цен в регионах и крупных городах, а также социально-экономических особенностей конкретной области. При этом тариф для жителей не может превышать средние показатели по стране и по региону, что позволяет сдерживать рост цен.

Для бытовых потребителей введён лимит потребления 140 литров на человека в сутки. Плата за воду в пределах нормы начисляется по базовому тарифу, а за превышение объёма — с повышающим коэффициентом 1,3.

Окончательные тарифы будут утверждать местные маслихаты на основании расчётов администраторов водоснабжения.