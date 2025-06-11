$140 млн товарооборота и курс на рост: Казахстан и Словакия выстраивают экономический альянс
Олжас Бектенов и Роберт Фицо договорились о расширении сотрудничества и совместных проектах.
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В Астане состоялась официальная встреча премьер-министров Казахстана и Словакии — Олжаса Бектенова и Роберта Фицо. Главы правительств обсудили перспективы углубления торгово-экономического сотрудничества и приняли участие в бизнес-форуме "Казахстан – Словакия", передает BAQ.KZ.
Премьер-министр РК отметил, что Словакия — один из надежных партнеров Казахстана в ЕС, а страны имеют взаимодополняющие преимущества: от промышленности и сельского хозяйства до логистики и человеческого капитала.
"Мы уже создали институциональную основу, теперь важно реализовать практические проекты и объединить усилия для выхода на новые рынки", — подчеркнул Бектенов.
Словацкий премьер Роберт Фицо в ответ обозначил приоритет наращивания взаимной торговли и создания совместных производств.
В прошлом году товарооборот между странами составил $140 млн, а за первые 4 месяца текущего года вырос на 46%. Стороны договорились расширять торговую номенклатуру и диверсифицировать направления взаимодействия.
Среди ключевых инициатив Казахстана:
- увеличение квот на транзитные грузоперевозки,
- развитие аграрного партнерства с упором на органическое производство,
- участие словацкого бизнеса в модернизации водного сектора и сельского хозяйства,
- привлечение IT-компаний Словакии к экосистеме Astana Hub.
На бизнес-форуме представители частного сектора обсудили кооперацию в здравоохранении, энергетике, пищевой промышленности и IT. Казахстанская сторона пригласила словацкие компании к совместной реализации стартапов и инфраструктурных проектов.
Завершая форум, главы правительств подтвердили политическую и экономическую приверженность к выстраиванию долгосрочного и взаимовыгодного партнерства с акцентом на инновации и устойчивый рост.
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