В Астане состоялась официальная встреча премьер-министров Казахстана и Словакии — Олжаса Бектенова и Роберта Фицо. Главы правительств обсудили перспективы углубления торгово-экономического сотрудничества и приняли участие в бизнес-форуме "Казахстан – Словакия", передает BAQ.KZ.

Премьер-министр РК отметил, что Словакия — один из надежных партнеров Казахстана в ЕС, а страны имеют взаимодополняющие преимущества: от промышленности и сельского хозяйства до логистики и человеческого капитала.

"Мы уже создали институциональную основу, теперь важно реализовать практические проекты и объединить усилия для выхода на новые рынки", — подчеркнул Бектенов.

Словацкий премьер Роберт Фицо в ответ обозначил приоритет наращивания взаимной торговли и создания совместных производств.

В прошлом году товарооборот между странами составил $140 млн, а за первые 4 месяца текущего года вырос на 46%. Стороны договорились расширять торговую номенклатуру и диверсифицировать направления взаимодействия.

Среди ключевых инициатив Казахстана:

увеличение квот на транзитные грузоперевозки,

развитие аграрного партнерства с упором на органическое производство,

участие словацкого бизнеса в модернизации водного сектора и сельского хозяйства,

привлечение IT-компаний Словакии к экосистеме Astana Hub.

На бизнес-форуме представители частного сектора обсудили кооперацию в здравоохранении, энергетике, пищевой промышленности и IT. Казахстанская сторона пригласила словацкие компании к совместной реализации стартапов и инфраструктурных проектов.

Завершая форум, главы правительств подтвердили политическую и экономическую приверженность к выстраиванию долгосрочного и взаимовыгодного партнерства с акцентом на инновации и устойчивый рост.