140 тысяч казахстанцев лечили на бумаге

Порядка 140 тыс. казахстанцев фиктивно прикрепили к медицинским организациям, а в системы внесли ложные сведения об оказанных услугах. Деньги за несуществующее лечение уходили из Фонда социального медицинского страхования, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

По этим фактам расследуется 36 уголовных дел. Установленный ущерб превышает 3,5 млрд тенге.

Куда ушли деньги ОСМС

Самый крупный эпизод из обнародованных расследуется в Туркестанской области. Речь о должностных лицах Жетысайской многопрофильной районной больницы.

По версии следствия, средства ОСМС перечислялись на счета более 20 индивидуальных предпринимателей. Ни услуг, ни поставок товаров за этими переводами не было.

Договоров с больницей предприниматели не заключали. Их реквизиты использовали для вывода и обналичивания денег.

Ущерб превысил 501 млн тенге. Двое подозреваемых находятся под стражей.

Часть дел уже дошла до приговоров.

Кого клиники записывали в пациенты

В столице к 5 годам лишения свободы осужден руководитель частной клиники ТОО «Forte Clinic». Он организовал схему незаконного получения денег из Фонда.

Его сообщник работал в Национальном научном центре развития здравоохранения и одобрял заявки на прикрепление граждан. Приговор, 3 года лишения свободы.

К клинике незаконно прикрепили свыше 15 тыс. человек. Через информационную систему Damu Med оформили фиктивные медуслуги на 79 млн тенге.

Отдельная история в Алматинской области, где схема строилась на данных детей.

Руководитель клиник ТОО «Mydental.kz» и ТОО «Стоматология Dr.Nurzhanova» получил 4 года лишения свободы с конфискацией имущества за мошенничество при оказании стоматологических услуг.

Приемов в реальности не было. Для оформления использовали учетные записи врачей и персональные данные несовершеннолетних пациентов.

Всего выявлено более 4,5 тыс. случаев фиктивного оказания медицинских услуг. Ущерб государству составил 66 млн тенге.

В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что работа в этом направлении продолжается.