140 тысяч казахстанцев лечили на бумаге
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Порядка 140 тыс. казахстанцев фиктивно прикрепили к медицинским организациям, а в системы внесли ложные сведения об оказанных услугах. Деньги за несуществующее лечение уходили из Фонда социального медицинского страхования, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
По этим фактам расследуется 36 уголовных дел. Установленный ущерб превышает 3,5 млрд тенге.
Куда ушли деньги ОСМС
Самый крупный эпизод из обнародованных расследуется в Туркестанской области. Речь о должностных лицах Жетысайской многопрофильной районной больницы.
По версии следствия, средства ОСМС перечислялись на счета более 20 индивидуальных предпринимателей. Ни услуг, ни поставок товаров за этими переводами не было.
Договоров с больницей предприниматели не заключали. Их реквизиты использовали для вывода и обналичивания денег.
Ущерб превысил 501 млн тенге. Двое подозреваемых находятся под стражей.
Часть дел уже дошла до приговоров.
Кого клиники записывали в пациенты
В столице к 5 годам лишения свободы осужден руководитель частной клиники ТОО «Forte Clinic». Он организовал схему незаконного получения денег из Фонда.
Его сообщник работал в Национальном научном центре развития здравоохранения и одобрял заявки на прикрепление граждан. Приговор, 3 года лишения свободы.
К клинике незаконно прикрепили свыше 15 тыс. человек. Через информационную систему Damu Med оформили фиктивные медуслуги на 79 млн тенге.
Отдельная история в Алматинской области, где схема строилась на данных детей.
Руководитель клиник ТОО «Mydental.kz» и ТОО «Стоматология Dr.Nurzhanova» получил 4 года лишения свободы с конфискацией имущества за мошенничество при оказании стоматологических услуг.
Приемов в реальности не было. Для оформления использовали учетные записи врачей и персональные данные несовершеннолетних пациентов.
Всего выявлено более 4,5 тыс. случаев фиктивного оказания медицинских услуг. Ущерб государству составил 66 млн тенге.
В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что работа в этом направлении продолжается.
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