Фигурант истории с гибелью казахстанки в Белграде нарушил молчание

Парень по имени Влад, которого родственники погибшей в Белграде казахстанки Амиры Канат подозревают в возможной причастности к ее смерти, впервые публично прокомментировал произошедшее. В видеообращении он отверг все обвинения и изложил собственную версию событий. По словам молодого человека, он познакомился с Амирой в одном из пабов Белграда и позже предложил ей временно пожить у него, когда у девушки возникли проблемы с жильем. Влад утверждает, что в день трагедии ненадолго вышел из квартиры, а затем вернулся за забытыми вещами.

Когда я вернулся, Амира сидела на стуле спиной ко мне. Я сказал, что ненадолго заберу микрофоны и уеду на пару часов. Она ответила, что выйдет за сигаретами, открыла дверь на балкон, перелезла через перила и упала. Все произошло у меня на глазах, — заявил он.

Также молодой человек рассказал, что во время осмотра квартиры был найден личный дневник Амиры. По его словам, записи свидетельствуют о тяжелом эмоциональном состоянии девушки и возникших задолго до знакомства с ним мыслях о самоубийстве. Именно этим он объяснил, почему считает обвинения в свой адрес несправедливыми.

Однако наибольшую реакцию в соцсетях вызвало не само обращение, а публикация страниц дневника. Многие пользователи заявили, что личные записи погибшей не должны становиться достоянием общественности, а если они имеют отношение к расследованию, то должны быть переданы правоохранительным органам.

Родственники Амиры по-прежнему не верят в версию о добровольном уходе из жизни. По словам семьи, девушка строила планы на будущее, а ее отец, который сейчас находится в Сербии, добивается полного расследования обстоятельств трагедии.

В МИД Казахстана ранее сообщили, что посольство республики находится на связи с местными правоохранительными органами и оказывает семье необходимую консульско-правовую помощь.