В ЗКО ускорят работу над проектом железнодорожного участка Индербор – Уральск

В Уральске Министерство транспорта и акимат Западно-Казахстанской области обсудили реализацию ключевых транспортных проектов региона. Одним из основных вопросов стало строительство железнодорожного участка Индербор – Уральск.

В совещании приняли участие представители национальных компаний, подрядных и профильных организаций. Стороны рассмотрели ход реализации автодорожных и железнодорожных проектов, а также обозначили проблемные вопросы и меры по их решению.

Новая железнодорожная линия Индербор – Уральск должна обеспечить прямое железнодорожное сообщение с областным центром, улучшить транспортную связанность западных регионов и создать дополнительные возможности для освоения месторождений.

Ответственным организациям поручили продолжить детальную проработку проекта и подготовить согласованные предложения по его дальнейшей реализации.

Отдельно участники совещания рассмотрели ремонт автодороги Атырау – Уральск. В текущем году работы ведутся на участках общей протяжённостью 180 километров.

Также обсуждалось развитие республиканской и местной дорожной сети, модернизация автомобильных пунктов пропуска и приграничной инфраструктуры. Подрядчикам поручено ускорить темпы работ, соблюдать установленные графики и обеспечить качество строительства.

По итогам встречи определены ответственные исполнители и дальнейшие задачи по каждому направлению. В Министерстве транспорта и акимате подчеркнули, что затягивание процедур и срыв сроков реализации проектов недопустимы.