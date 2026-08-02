В ЗКО ускорят работу над проектом железнодорожного участка Индербор – Уральск
Строительство железнодорожного участка Индербор – Уральск обсудили в ЗКО.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Уральске Министерство транспорта и акимат Западно-Казахстанской области обсудили реализацию ключевых транспортных проектов региона. Одним из основных вопросов стало строительство железнодорожного участка Индербор – Уральск.
В совещании приняли участие представители национальных компаний, подрядных и профильных организаций. Стороны рассмотрели ход реализации автодорожных и железнодорожных проектов, а также обозначили проблемные вопросы и меры по их решению.
Новая железнодорожная линия Индербор – Уральск должна обеспечить прямое железнодорожное сообщение с областным центром, улучшить транспортную связанность западных регионов и создать дополнительные возможности для освоения месторождений.
Ответственным организациям поручили продолжить детальную проработку проекта и подготовить согласованные предложения по его дальнейшей реализации.
Отдельно участники совещания рассмотрели ремонт автодороги Атырау – Уральск. В текущем году работы ведутся на участках общей протяжённостью 180 километров.
Также обсуждалось развитие республиканской и местной дорожной сети, модернизация автомобильных пунктов пропуска и приграничной инфраструктуры. Подрядчикам поручено ускорить темпы работ, соблюдать установленные графики и обеспечить качество строительства.
По итогам встречи определены ответственные исполнители и дальнейшие задачи по каждому направлению. В Министерстве транспорта и акимате подчеркнули, что затягивание процедур и срыв сроков реализации проектов недопустимы.
Самое читаемое
- Железнодорожный вокзал открыли в Жамбылской области после реконструкции
- Иран готовит ответ на возможные удары США
- Число погибших в результате землетрясения в Японии возросло до 36 человек
- Джеки Чан завершил съемки нового фильма в Актау
- Новые подробности дела об убийстве Нурай Серикбай раскрыли в суде Шымкента