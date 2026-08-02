Зеленский заявил о потоплении контейнеровоза «Росатома» в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины потопили в Черном море российский контейнеровоз «Янина», принадлежащий структуре «Росатома». По словам Зеленского, судно шло под российским флагом и затонуло после атаки украинских беспилотников.

В свою очередь, в «Росатоме» подтвердили атаку, заявив, что два дрона атаковали контейнеровоз примерно в 130 морских милях (около 240 км) от Новороссийска.

Нападение двух дронов ВСУ произошло в 130 морских милях от Новороссийска, — сообщили в пресс-службе «Росатома».

По данным госкорпорации, судно перевозило гражданские грузы — от замороженных продуктов до строительных материалов. Сервис MarineTraffic указывает, что контейнеровоз следовал из Индии в Новороссийск. Все 17 членов экипажа были спасены.

По информации «Росатома», их эвакуировали находившиеся поблизости суда и вертолет морской авиации, состояние моряков оценивается как удовлетворительное. Контейнеровоз принадлежал транспортной группе FESCO, входящей в структуру «Росатома». Компания находится под санкциями Украины, Великобритании и Европейского союза.