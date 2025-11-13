Средняя пенсия в Казахстане сегодня составляет около 140 тысяч тенге. На первый взгляд сумма кажется внушительной – почти в три раза выше прожиточного минимума. Но на практике этих денег едва хватает для покрытия базовых расходов, а реальные выплаты зависят от накопительной части и государственной поддержки. Подробнее в материале BAQ.kz

По данным Бюро национальной статистики, более миллиона казахстанцев живут на доходы ниже прожиточного минимума, около 38 тысяч не могут покрыть даже стоимость продовольственной корзины. Наибольший уровень бедности фиксируется в Туркестанской области - 9%, самый низкий - в Астане (2,9%).

Пенсии и реальные расходы

По словам экономиста Андрея Чеботарёва, средняя пенсия - это прежде всего статистический показатель, который не отражает реальное положение большинства пенсионеров:

"Мы живём в смешанной пенсионной системе. Пенсии формируются из солидарной части, финансируемой из бюджета, и накопительной части за счёт отчислений работающих граждан. Реально часть пожилых людей получает значительно меньше, а базовая пенсия тех, кто не имел накоплений, почти втрое ниже", - отмечает он.

Даже при аккуратном планировании 140 тысяч тенге уходят на базовые расходы:

- коммунальные услуги — 20–30 тыс. тенге;

- продукты — 60–70 тыс. тенге;

- лекарства — 10–15 тыс. тенге;

- транспорт и связь — 8–10 тыс. тенге;

-одежда и бытовые нужды — до 15 тыс. тенге.

По итогу, на свободные траты остаётся всего 5–10 тысяч тенге в месяц, а зимой эти суммы сокращаются ещё сильнее.

Новый Налоговый кодекс и влияние на пенсии

Что изменит для пенсионеров новый Налоговый кодекс, который вступает в силу с 7 января 2026 года? По словам экономиста Армана Байганова, он может увеличить налоговые поступления в бюджет и создать ресурс для индексации пенсий.

"Наибольший эффект будет у тех, кто имеет накопительную часть, тогда как базовые выплаты могут вырасти в меньшей степени, если бюджет окажется ограничен. Индексация пенсий необходима, но повышение должно быть постепенным, чтобы не запустить инфляционную спираль.Если выплаты повышать слишком резко, покупательная способность уже имеющихся средств снизится", – отмечает спикер.

В свою очередь экономист Олжас Худайбергенов обращает внимание на реальное соотношение пенсий и зарплат в Казахстане, подчёркивая тем, что средняя пенсия давно перестала быть достаточной для достойной жизни. Он отмечает, что несмотря на рост выплат и бюджетные надбавки, соотношение пенсии к средней зарплате остаётся крайне низким, особенно у частных работников, что создаёт серьёзное давление на семьи пенсионеров. По его словам, эта ситуация подчёркивает необходимость реформирования пенсионной системы и более сбалансированного распределения средств.

"Насколько эта сумма 140 тыс. тенге себя оправдывает? Как выжить пенсионеру в таких условиях? Даже с учетом продуктовой корзины и индексации инфляции на жизнь остаётся буквально копейки. Обычно среднюю пенсию сопоставляют со средней зарплатой, которая сейчас в Казахстане равна 430 тыс. тенге. В идеале, средняя пенсия должна составлять 70–90% от средней зарплаты, но на практике она едва достигает 35% - и то благодаря бюджетным надбавкам и высоким пенсиям силовиков. У частников выплаты значительно ниже", — отмечает спикер.

Иными словами, для большинства казахстанских пенсионеров 140 тысяч тенге остаются линией выживания, а долгосрочная финансовая стабильность в этой группе напрямую зависит от того, как государство сможет использовать новые инструменты бюджета, заложенные в Налоговом кодексе, для реального улучшения выплат. В этом и заключается главная задача системы: превратить цифру на бумаге в ощутимый доход для людей, на которые приходится основная нагрузка социальных обязательств страны.