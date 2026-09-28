140 тысяч тенге за обещание получить пенсию: в Кокшетау раскрыли схему мошенничества

Полицейские Кокшетау установили двух подозреваемых в мошенничестве, связанном с обещанием помочь получить пенсионные накопления. Об этом сообщает Polisia.kz.

Что произошло

В управлении полиции Кокшетау расследуется уголовное дело по факту мошенничества, зарегистрированного по заявлению жительницы Павлодара.

В августе текущего года неизвестные предложили женщине помощь в получении пенсионных накоплений. Доверившись их обещаниям, она передала им 140 тысяч тенге.

Однако обещанная услуга оказана не была. Спустя два месяца деньги потерпевшей так и не вернули, после чего она обратилась в полицию.

Кого установили

В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий полицейские установили двух жительниц Кокшетау.

Женщины дали признательные показания. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также проверяется информация о возможных других потерпевших.

Как не стать жертвой мошенников

Полиция призывает граждан не передавать деньги неизвестным, которые обещают за вознаграждение оформить или получить пенсионные выплаты.

Также не следует сообщать посторонним лицам персональные и банковские данные, коды из SMS и сведения о банковских счетах.

При поступлении подозрительных предложений правоохранители рекомендуют самостоятельно проверять информацию через официальные источники и не принимать решения под влиянием обещаний легкого получения денег.