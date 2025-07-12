В Астане усилили меры меры по пресечению актов вандализма и нарушений общественного порядка. С начала года к административной ответственности уже привлечено порядка 140 человек, передает BAQ.KZ.

Согласно данным полиции, только за последние дни в столице зафиксировано несколько инцидентов. Так, утром 5 июля в ТРЦ "Абу Даби Плаза" 42-летний мужчина подошёл к стойке ресепшн, вырвал монитор и швырнул его на пол, повредив имущество.

7 июля, около пяти утра, в районе жилого комплекса "Степной-2" другой 35-летний мужчина сломал шлагбаум у дома №29/1, подняв его вручную.

Ещё один случай произошёл ночью в подъезде жилого дома: 37-летний гражданин повредил две камеры видеонаблюдения. Суд приговорил его к 10 суткам административного ареста.

Все действия нарушителей квалифицированы как умышленное повреждение чужого имущества (ст. 147-1 КоАП РК). В отношении каждого составлены протоколы и приняты меры ответственности.

Кроме того, в ночь на 10 июля группа подростков забрасывала камнями проезжающие автомобили в тоннеле на пересечении улиц Кабанбай батыра и Республики. Личности всех участников установлены, их также привлекли к ответственности.

В рамках профилактической акции "Стоп, вандал!" полиция Астаны при поддержке прокуратуры проводит регулярные рейды, встречи с населением и информационные кампании. В мероприятиях участвуют волонтёры, общественные деятели и известные спортсмены. Главная цель - защита городского имущества и формирование уважительного отношения к общественному пространству.

С начала 2025 года административные меры уже применены к 138 нарушителям: 81 из них арестованы, 57 - оштрафованы. В соответствии с законодательством, за умышленное уничтожение или порчу чужого имущества предусмотрено наказание в виде штрафа до 60 МРП или ареста до 30 суток.