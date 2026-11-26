Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле. Одной из главных тем переговоров стало развитие искусственного интеллекта и цифровизации. Встреча состоялась накануне международной конференции AI Journey 2026. Токаев отметил, что искусственный интеллект и высокие технологии за последние годы вышли на первый план. Глава государства напомнил, что первый форум AI Journey прошёл в 2020 году в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

Я помню, первый форум мы проводили в режиме онлайн в условиях ковида в 2020 году. Вы тогда выступили очень ярко и говорили о том, что не пройдет и трех-четырех лет, и тема искусственного интеллекта, цифровизации выйдет на первый план. Так оно и случилось. Сейчас все говорят о высоких технологиях, об искусственном интеллекте, о том, как он поведет себя в будущем, — сказал Токаев.

Президент подчеркнул, что Казахстан также уделяет особое внимание этому направлению. 2026 год в стране объявлен Годом развития искусственного интеллекта.

Поэтому предстоящий форум имеет очень большое значение для нас, поскольку мы действительно уделяем приоритетное внимание развитию цифровизации, искусственного интеллекта. Именно этот год был объявлен мною Годом развития искусственного интеллекта в Казахстане. Кое-что было сделано. Согласно рейтингу Организации Объединенных Наций по так называемому e-government, то есть электронному правительству и развитию человеческого капитала, мы вышли на 16-е место в мире, переместились с 24-го места, — отметил глава государства.

Отдельно Токаев остановился на сотрудничестве с российскими высокотехнологичными компаниями. Он сообщил, что Казахстан изучает их опыт, в том числе в сфере кибербезопасности.

Со мной находится большая делегация, которая представляет все сферы бизнеса там, где внедряется искусственный интеллект и цифровизация. Высокотехнологический бизнес России очень хорошо представлен в Казахстане. Я бы хотел отметить, конечно же, "Сбер", а также "Яндекс Казахстан", который является одним из основных работодателей в нашей стране. И этот бизнес хорошо развивается. Мы удовлетворены тем, что делают ваши компании на нашем рынке, оказываем им всяческое содействие, — заявил Токаев.

В Акорде также сообщили, что президенты обменялись мнениями о состоянии двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества.