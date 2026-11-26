Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле высоко оценил итоги его недавнего визита в Китай и участие в трёхсторонней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом. Глава Казахстана назвал происходящее большим достижением российской дипломатии.

Я не могу не поздравить с успехом Вашего недавнего визита в Китай и участием в саммите, который проходил в городе Шэньчжэне. И, конечно же, это заседание "тройки". Я смотрел и радовался за Россию, которая именно в этот очень сложный период развития истории, когда геополитика, как говорится, пустилась в пляс, то есть является абсолютно нестабильной, вышла на первый план в качестве великой державы. И, конечно же, это огромная заслуга Президента России в Вашем лице, Владимир Владимирович, — заявил Токаев.

Президент Казахстана также положительно оценил принятую по итогам встречи декларацию.

Россия – великая держава, и была принята Декларация, абсолютно оптимальная по своему содержанию и, конечно же, значению, потому что большего ожидать в этом современном мире было бы нереалистично. Я так понимаю, Вы сами приняли участие в ее разработке, потому что стилистика и содержание были мне знакомы. Часто говорили о тех моментах, которые вошли в качестве основных пунктов этого документа. Это, конечно же, достаточно большое достижение российской дипломатии и великого Российского государства, — отметил глава государства.

В ходе встречи президенты также обсудили торгово-экономическое сотрудничество. По словам Токаева, Казахстан и Россия уверенно движутся к товарообороту в 30 миллиардов долларов. Глава государства сообщил, что из 178 совместных проектов, находившихся в повестке Межправительственной комиссии, 124 уже реализованы. Остальные находятся на стадии реализации или близки к завершению.

Владимир Путин подтвердил положительную динамику торговли между странами и отметил, что более 90% взаимных расчётов осуществляется в национальных валютах. Кроме того, стороны обсудили инвестиционное сотрудничество и совместные проекты в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и логистике.