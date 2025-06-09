Министерство внутренних дел РК продолжает системную работу по пресечению незаконного оборота персональных данных граждан, передает BAQ.KZ.

Как сообщает Polisia.kz, в результате совместной операции Департамента по противодействию киберпреступности МВД и Комитета национальной безопасности была ликвидирована преступная группа, занимавшаяся нелегальной продажей персональных сведений казахстанцев через интернет.

По данным следствия, сведения добывались из государственных баз данных и распространялись в Telegram-каналах. Некоторые из них передавались отдельным коллекторским компаниям.

В рамках операции задержано более 140 человек, включая владельцев частных компаний и администраторов Telegram-каналов. Пять фигурантов арестованы.

В ходе обысков в коллекторских организациях изъято более 400мли единиц компьютерной и электронной техники.

Возбуждены уголовные дела по следующим статьям Уголовного кодекса РК:

ст. 205 ч. 3 — неправомерный доступ к информации;

ст. 147 ч. 5 — нарушение неприкосновенности частной жизни;

ст. 211 ч. 3 — неправомерное распространение электронных ресурсов ограниченного доступа.

Начальник департамента Жандос Сүйінбай сообщил, что работа по установлению всех причастных лиц продолжается.

МВД подчеркивает, что намерено и впредь пресекать противоправную деятельность, нарушающую цифровую безопасность граждан.

Ранее сервис для проверки утечек персональных данных запустили в Казахстане.