По результатам космического мониторинга, проведённого в 2025 году, на территории Актюбинской области выявлено 155 несанкционированных свалок твёрдых бытовых отходов. На сегодняшний день ликвидировано 142 незаконные свалки, что свидетельствует о высокой результативности принимаемых мер и системном подходе к решению экологических вопросов.

По информации Департамента экологии, активно данная работа проводится и в районах области. Так, в Алгинском, Мартукском, Хромтауском и Каргалинском районах все выявленные несанкционированные свалки устранены в полном объёме. В городе Актобе показатели ликвидации составили: в Астанинском районе — 82%, в Алматинском районе — 88%. В Мугалжарском районе достиг 83%.

Меры по ликвидации стихийных свалок и улучшению экологической обстановки будут продолжены и в текущем году, при этом космический мониторинг и далее будет активно применяться как один из наиболее эффективных инструментов экологического контроля.