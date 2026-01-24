142 свалки ликвидировано в Актюбинской области
Свалки были выявлены с помощью космического мониторинга.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По результатам космического мониторинга, проведённого в 2025 году, на территории Актюбинской области выявлено 155 несанкционированных свалок твёрдых бытовых отходов. На сегодняшний день ликвидировано 142 незаконные свалки, что свидетельствует о высокой результативности принимаемых мер и системном подходе к решению экологических вопросов.
По информации Департамента экологии, активно данная работа проводится и в районах области. Так, в Алгинском, Мартукском, Хромтауском и Каргалинском районах все выявленные несанкционированные свалки устранены в полном объёме. В городе Актобе показатели ликвидации составили: в Астанинском районе — 82%, в Алматинском районе — 88%. В Мугалжарском районе достиг 83%.
Меры по ликвидации стихийных свалок и улучшению экологической обстановки будут продолжены и в текущем году, при этом космический мониторинг и далее будет активно применяться как один из наиболее эффективных инструментов экологического контроля.
Самое читаемое
- Зеленский не смог договориться с Трампом
- Шестеро граждан Узбекистана приговорены к смертной казни в Дубае из-за драки
- Кому в Казахстане платят максимальную пенсию, а кто получает минимум
- Сколько реально будут получать казахстанские пенсионеры в 2026 году?
- Карагандинская пара сыграла свадьбу заново спустя 10 лет из-за утраченных фото