В Таразе расследуют смерть несовершеннолетней девочки

В Таразе начато досудебное расследование по факту смерти несовершеннолетней. Об этом сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.

Трагедия произошла в ночь с 9 на 10 июня. По информации правоохранительных органов, проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

В полиции отметили, что в интересах следствия дополнительная информация не разглашается. Ведомство также напомнило, что ограничения на распространение сведений предусмотрены статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса.

По данным местных СМИ, незадолго до происшествия в семье произошел бытовой конфликт. Однако официального подтверждения связи этих событий с гибелью подростка на данный момент нет.

Уголовное дело зарегистрировано по статье, предусматривающей ответственность за доведение до самоубийства. Следствие устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.