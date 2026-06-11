В Таразе расследуют смерть несовершеннолетней девочки
Незадолго до происшествия в семье произошел бытовой конфликт.
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В Таразе начато досудебное расследование по факту смерти несовершеннолетней. Об этом сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.
Трагедия произошла в ночь с 9 на 10 июня. По информации правоохранительных органов, проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.
В полиции отметили, что в интересах следствия дополнительная информация не разглашается. Ведомство также напомнило, что ограничения на распространение сведений предусмотрены статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса.
По данным местных СМИ, незадолго до происшествия в семье произошел бытовой конфликт. Однако официального подтверждения связи этих событий с гибелью подростка на данный момент нет.
Уголовное дело зарегистрировано по статье, предусматривающей ответственность за доведение до самоубийства. Следствие устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.
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