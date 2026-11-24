Наркобизнесу перекрыли кислород: КНБ ликвидировал 19 каналов поставки
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Почти два десятка каналов поставки наркотиков, пять подпольных лабораторий и более тонны запрещенных веществ – таковы итоги работы Комитета национальной безопасности Казахстана за три месяца. В поле зрения силовиков оказались не только внутренние сети распространения, но и международные маршруты.
С августа по октябрь КНБ ликвидировал восемь международных и 11 региональных каналов поставки наркотиков. Кроме того, была пресечена деятельность пяти подпольных лабораторий.
Работа велась и за пределами страны: совместно с компетентными органами иностранных государств проведено восемь международных антинаркотических операций.
По итогам мероприятий из незаконного оборота изъяли более 1,3 тонны наркотических средств. В числе обнаруженного – 525 килограммов синтетического опиоида, 404,6 килограмма марихуаны, 14,2 килограмма гашиша и 11,1 килограмма опия. Также изъяты 18,4 килограмма синтетических наркотиков и 320,6 килограмма кустов конопли.
Отдельно силовики изъяли 2,6 тонны прекурсоров – веществ, используемых при изготовлении наркотиков и 2650 таблеток сильнодействующих препаратов.
По подозрению в причастности к указанным правонарушениям задержаны 45 человек: 40 граждан Казахстана и пятеро иностранцев.
По всем фактам проводятся досудебные расследования.
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