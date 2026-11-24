Казахстанцам стоит готовиться к увеличению расходов на мобильную связь. Три крупнейших оператора страны заявили о планах пересмотреть стоимость тарифов. Beeline намерен повысить цены в среднем на 10%, Kcell – на 10–12%, а Tele2 и Altel – до 15% в зависимости от тарифного плана, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Об этом руководители телекоммуникационных компаний сообщили на пресс-брифинге в Правительстве.

Beeline: тарифы будут повышать постепенно

Генеральный директор ТОО «КаР-Тел» (Beeline) Джаббор Каюмов объяснил предстоящее подорожание необходимостью вкладывать значительные средства в развитие сетей и обновление оборудования.

«За последние несколько лет объём капитальных инвестиций оператора в среднем достигает 20% от выручки. Для развития сети необходимы средства. Чтобы обеспечивать жителей Казахстана качественной связью и современными технологиями, оборудование нужно обновлять каждые пять лет», – рассказал он.

По его словам, компания планирует повысить стоимость тарифов в среднем на 10%. При этом рост цен, как утверждает Каюмов, не превысит уровень инфляции.

Изменения будут вводить постепенно, в зависимости от тарифного плана, а не одновременно для всех абонентов.

Kcell: связь может подорожать на 10–12%

Председатель правления и главный исполнительный директор АО «Кселл» Асқар Жамбакин также сообщил о планах пересмотреть стоимость услуг.

За последние четыре года компания вложила в развитие инфраструктуры 468 млрд тенге.

За три года количество базовых станций 4G увеличилось с пяти тысяч почти до 11 тысяч. Кроме того, оператор установил около трёх тысяч базовых станций 5G.

Сегодня сеть 5G доступна 64% населения страны, а 4G – примерно 95%, сообщил глава компании.

«Конечно, это инвестиции, которые должны окупаться. Растёт стоимость электроэнергии, увеличиваются расходы на оборудование и другие затраты. Мы будем корректировать стоимость тарифных планов в соответствии с рыночной ситуацией. В среднем рост может составить 10–12%», – пояснил Жамбакин.

Tele2 и Altel: отдельные тарифы могут подорожать до 15%

Председатель правления ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (Tele2 и Altel) Александр Бабичев связал пересмотр тарифов с ростом потребления мобильного интернета и необходимостью расширять сети.

По его словам, за последние годы средний объём мобильного интернет-трафика на одного абонента в Казахстане вырос в четыре раза. При этом средняя стоимость одного гигабайта интернета в долларовом выражении за последние четыре года снизилась на 40%.

Бабичев утверждает, что в долгосрочной перспективе абонентская плата за мобильную связь растёт медленнее инфляции.

«Стоимость тарифных планов растёт, однако этот рост значительно ниже среднего уровня роста цен в Казахстане», – отметил он.

В 2027 году компания также планирует пересмотреть стоимость отдельных тарифов. В зависимости от тарифного плана повышение может составить 10–15%.

Что ещё изменится в сфере связи в Казахстане

Сегодня на заседании Правительства министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев сообщил, что по итогам 2026 года объём инвестиций в телекоммуникационную отрасль Казахстана, как ожидается, составит не менее 500 млрд тенге. За последние три года в отрасль вложили более 1,3 трлн тенге.

За два года средняя скорость мобильного интернета выросла с 73,6 до 93,4 Мбит/с. При этом объём интернет-трафика в 2026 году более чем вдвое превысил показатель 2024 года.

Кроме того, к концу 2027 года Казахстан планирует полностью отказаться от устаревшей сети 3G и продолжить расширение покрытия 4G и 5G.

До конца следующего года также сохраняются планы обеспечить интернетом все сёла страны. В 92% населённых пунктов планируют обеспечить доступ к оптоволоконной инфраструктуре, а оставшиеся 8% отдалённых сёл подключить с помощью спутниковых технологий.

На казахстанском рынке спутниковой связи в 2027 году ожидается появление ещё двух операторов – китайской Shanghai Spacecom Satellite Technology и американской Amazon LEO.