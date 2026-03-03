В 2025 году цементная отрасль Казахстана продемонстрировала резкий рост после периода стагнации и установила исторический рекорд. По данным аналитического портала Energyprom.kz, выпуск портландцемента (кроме белого) достиг 14,4 млн тонн — это на 18% больше, чем годом ранее, и значительно выше предыдущего максимума 2021 года (12,6 млн тонн), передаёт корреспондент BAQ.KZ.

После спада в 2022 году и фактической паузы в 2023–2024 годах сектор вернулся к двузначным темпам роста. Таким образом, 2025 год стал для отрасли переломным. Рост продолжился и в начале 2026 года. В январе производство портландцемента достигло 666,7 тыс. тонн против 396 тыс. тонн годом ранее — увеличение составило 68,4%. Более того, этот показатель оказался на 31,6% выше прежнего рекордного января 2021 года. Аналитики связывают столь высокий результат с реализацией отложенных инфраструктурных проектов и благоприятной ситуацией на внешних рынках.

Почти весь объём — для внутреннего рынка

Основной спрос традиционно покрывает отечественное производство. По итогам января–декабря 2025 года доля казахстанских заводов на рынке составила 92,5% (годом ранее — 92,9%).

Импорт занял 7,5%, однако его объём вырос на 25,5% — до 1,2 млн тонн. Экспорт увеличился на 26,3% и достиг 1,1 млн тонн.

При этом объём реализации на внутреннем рынке вырос на 17,9%, до 14,4 млн тонн. Фактически внешняя торговля цементом остаётся сбалансированной: объёмы импорта и экспорта практически равны, а подавляющая часть продукции потребляется внутри страны.

Цены ускорили рост

На фоне активизации строительства увеличились и цены. В январе 2026 года цемент подорожал на 1,6% за месяц (для сравнения: месяцем ранее рост составлял 0,2%).

В годовом выражении удорожание достигло 8,9%. Год назад этот показатель составлял 4,7%, а в 2024 году — 3,5%.

Самый заметный годовой рост цен зафиксирован в Алматинской области (на 25,1%), Акмолинской (на 22,2%) и Северо-Казахстанской (на 20%). Минимальное удорожание отмечено в Улытауской (1,3%) и Абайской (2,1%) областях.

Разница в ценах — до четырёх раз

Средняя розничная цена 50 кг цемента в январе 2026 года составила 2,7 тыс. тенге. Однако в ряде городов разброс оказался значительным.

В Кызылорде мешок цемента стоил 7 тыс. тенге (годом ранее — 1,7 тыс. тенге). Высокие цены также зафиксированы в Астане (3 тыс. тенге), Актобе (2,9 тыс. тенге) и Атырау (2,8 тыс. тенге).

Наиболее доступные цены сохранялись на юге страны: в Туркестане — 1,8 тыс. тенге, в Таразе и Шымкенте — по 2 тыс. тенге.

Таким образом, цементная отрасль Казахстана входит в 2026 год с рекордными объёмами производства и устойчивым внутренним спросом. Однако активный рост выпуска сопровождается ускорением цен, что уже отражается на строительном рынке.