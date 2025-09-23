144 ребёнка-сироты не были поставлены на учёт на жильё в Карагандинской области
В Карагандинской области выявлены грубые нарушения в сфере обеспечения социально уязвимых граждан арендным жильём, передает BAQ.KZ.
Проверкой установлено, что в регионе не соблюдался порядок постановки в очередь: 144 ребёнка-сироты не были учтены как нуждающиеся в жилье. Кроме того, имели место факты приобретения квартир ненадлежащего качества, затягивания сроков их распределения, а также неуплаты арендных платежей в бюджет на сумму свыше 50 миллионов тенге.
Отдельной проблемой стали 417 бесхозяйных квартир, в отношении которых не предпринимались меры для постановки на баланс. В итоге жильё простаивало, вместо того чтобы распределяться среди нуждающихся.
По итогам вмешательства нарушения устранены: 298 гражданам, в том числе 82 детям-сиротам, переданы квартиры.
Вопросы обеспечения жильём социально уязвимых слоёв населения в регионе остаются на особом контроле.
