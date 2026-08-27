145 частных школ в Казахстане разместились в коттеджах, офисах и бывших цехах

В Казахстане выявили 145 частных школ, которые работают в зданиях, не предназначенных для обучения детей. Среди них есть школы, расположенные в коттеджах, офисных помещениях и бывших производственных цехах. Общий объем государственного образовательного заказа для этих организаций составляет 38 млрд тенге.

Нарушения удалось обнаружить после перевода финансирования частных школ на цифровую платформу e-Qazyna.

С 1 января 2027 года школы, здания которых не имеют целевого назначения для образовательной деятельности, перестанут получать государственный образовательный заказ. До этого времени владельцам дали возможность привести объекты в соответствие с санитарными и градостроительными требованиями.

Как изменили финансирование частных школ

За последние пять лет количество частных школ в Казахстане выросло более чем втрое. Если в 2020 году их было 203, то к 2025 году – уже 745. Вместе с ростом числа школ увеличивались и расходы государства на образовательный заказ.

Осенью 2025 года для контроля за этими расходами запустили цифровой сервис OrtaBilim. Подушевое финансирование частных школ перевели на платформу e-Qazyna, а расчеты автоматизировали.

Теперь размер финансирования определяется на основе проверенных данных о количестве учеников, условиях обучения и действующих нормативах. Система также связана с электронными системами учета успеваемости, в том числе «Күнделік», и базами данных государственных органов.

Это позволяет проверять количество учащихся в режиме реального времени и снижает зависимость расчетов от человеческого фактора.

По данным Правительства, только за четыре месяца – с сентября по декабрь 2025 года – новый механизм позволил сэкономить бюджету 8 млрд тенге.

Сейчас на платформе оцифрованы 899 частных школ. За январь–май 2026 года оператор оплатил акты 749 школ на общую сумму 102,9 млрд тенге.

В Правительстве подчеркивают, что изменения не направлены на сокращение поддержки частного образования. Задача заключается в том, чтобы государственные деньги получали школы, которые действительно оказывают образовательные услуги и соответствуют установленным требованиям.