145 частных школ в Казахстане разместились в коттеджах, офисах и бывших цехах
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В Казахстане выявили 145 частных школ, которые работают в зданиях, не предназначенных для обучения детей. Среди них есть школы, расположенные в коттеджах, офисных помещениях и бывших производственных цехах. Общий объем государственного образовательного заказа для этих организаций составляет 38 млрд тенге.
Нарушения удалось обнаружить после перевода финансирования частных школ на цифровую платформу e-Qazyna.
С 1 января 2027 года школы, здания которых не имеют целевого назначения для образовательной деятельности, перестанут получать государственный образовательный заказ. До этого времени владельцам дали возможность привести объекты в соответствие с санитарными и градостроительными требованиями.
Как изменили финансирование частных школ
За последние пять лет количество частных школ в Казахстане выросло более чем втрое. Если в 2020 году их было 203, то к 2025 году – уже 745. Вместе с ростом числа школ увеличивались и расходы государства на образовательный заказ.
Осенью 2025 года для контроля за этими расходами запустили цифровой сервис OrtaBilim. Подушевое финансирование частных школ перевели на платформу e-Qazyna, а расчеты автоматизировали.
Теперь размер финансирования определяется на основе проверенных данных о количестве учеников, условиях обучения и действующих нормативах. Система также связана с электронными системами учета успеваемости, в том числе «Күнделік», и базами данных государственных органов.
Это позволяет проверять количество учащихся в режиме реального времени и снижает зависимость расчетов от человеческого фактора.
По данным Правительства, только за четыре месяца – с сентября по декабрь 2025 года – новый механизм позволил сэкономить бюджету 8 млрд тенге.
Сейчас на платформе оцифрованы 899 частных школ. За январь–май 2026 года оператор оплатил акты 749 школ на общую сумму 102,9 млрд тенге.
В Правительстве подчеркивают, что изменения не направлены на сокращение поддержки частного образования. Задача заключается в том, чтобы государственные деньги получали школы, которые действительно оказывают образовательные услуги и соответствуют установленным требованиям.
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