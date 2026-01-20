В рамках V заседания Национального курултая в Кызылорде Президент обозначил ключевые направления конституционных преобразований. Сенатор Геннадий Шиповских выделил три инициативы Главы государства, имеющие принципиальное значение для реформирования политической системы страны, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Первый вопрос касается изменений в парламентской системе. В будущем Парламент страны будет состоять из 145 депутатов и 8 комитетов. Это, по словам сенатора, наглядно опровергает мнение о том, что конституционная реформа затрагивает исключительно Сенат.

– В действующей структуре в Мажилисе работают 7 комитетов, в Сенате – 6. В дальнейшем будет сформирована единая и более компактная система. Это важный шаг, направленный на повышение эффективности работы Парламента, – подчеркнул Геннадий Шиповских.

Второй вопрос связан с введением института вице-президента. По мнению сенатора, данная инициатива позволит обеспечить политическую преемственность и стабильность в системе власти.

– Вице-президент станет дополнительной опорой в реализации полномочий Президента и будет координировать ряд важных управленческих процессов. Как отметил Глава государства, одним из его ключевых приоритетов остаются международные форумы и внешняя политика. В этом контексте институт вице-президента станет эффективным механизмом поддержки президентской власти, – сказал депутат.

Третьим важным вопросом, по словам Геннадия Шиповских, стали исторические миссии Национального курултая и Ассамблеи народа Казахстана.

– Эти институты достойно выполнили возложенные на них задачи. В дальнейшем на их базе будет создан новый высший консультативный орган – "Народный Совет", в состав которого войдут и представители Ассамблеи народа Казахстана. Поэтому утверждения о роспуске Ассамблеи являются ошибочными, – подчеркнул сенатор.

Он отметил, что Ассамблея на протяжении многих лет играла значимую роль в укреплении единства, стабильности и общественного согласия в стране.