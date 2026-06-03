Потратили миллиарды, но не сдали: когда откроются обновленные вокзалы Костанайской области?

Масштабные капитальные переделки шести железнодорожных вокзалов Костанайской области начались летом прошлого года. В список объектов, которые срочно нуждались в обновлении попали здания в областном центре, моногороде Аркалыке, а также на станциях Тобол, Железорудная, Кушмурун и Аманкарагай. Местные власти объясняли, эти железнодорожные вокзалы были выбраны, потому что их построили больше полувека назад, а ремонты прошли 10 лет назад и раньше.

В глобальной переделке нуждались не только конструкции зданий, ну и их внутреннее наполнение. На многих крупных вокзалах, включая главный костанайский, не было даже раздельных туалетов, а на станции Железорудная стоял деревянный туалет на улице.

В КТЖ обещали, что переделают буквально все - от внешнего облика зданий до установки нового оборудования. Но с началом реконструкций двух самых крупных вокзалов в Костанае и Рудном – затянули, но и те, где обновление началось вовремя, пока не сданы в эксплуатацию.

Уникальный, но уже не памятник

Главный железнодорожный вокзал области в Костанае начали переделывать только осенью прошлого года, хотя объявили о ремонте еще в апреле. Но выяснилось, что построенное в 1974 году здание вокзала, входит в реестр памятников архитектуры советской эпохи местного значения.

Площадь двухэтажного здания костанайского вокзала около 7 500 квадратных метров. Оно считается не только самым большим в области, но и одним из самых внушительных в республике. В местном управлении культуры были против изменения внешнего вида вокзала и до последнего пытались отстоять его архитектуру.

Фото: Аскар Кенжетаев

В связи с чем, чтобы избежать скандала, сначала пытались при реконструкции здания сохранить его идентичный вид - начиная от материалов, из которых оно построено и заканчивая цветовой гаммой. Но выяснилось, что в современных условиях этого сделать невозможно, поэтому вокзал при поддержке областного акима и министра транспорта РК вывели из реестра памятников.

Спустя год после начала работ здание почти полностью обновили. Сейчас оно обнесено железным забором, рядом работает техника, а перед вокзалом снимают старый асфальт. Но на здании уже видна новая вывеска.

Фото: Аскар Кенжетаев.

Площадь вокзала увеличилась до 10 500 квадратных метров. На его переделку выделили более 3 млрд тенге из республиканского бюджета, тендер выиграла местная компания ТОО "Сыл".

"Внутри здания уже смонтированы эскалаторы, есть комната матери и ребенка, появились мужские, женские и туалеты для маломобильных групп населения. Рядом пристроили современную гостиницу для отдыха пассажиров. Вообще здание будет уникальным", - отметил заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанат Жеинбаев.

По его словам, работы выполнены на 80%, сейчас идет внутренняя отделка и реконструкция перрона. Открытие вокзала ожидают к 1 августа. Хотя в самой подрядной организации ТОО "Сыл" нам сообщили, что по договору срок сдачи датируется октябрем, но, возможно, сдадут раньше.

Фото: Аскар Кенжетаев.

От "Железорудной" до станции "Тобол"

К этому же сроку должны сдать и вокзал на станции Железорудная в Рудном. С началом его реконструкции тоже затянули. В ходе обследования выяснилось, что здание слишком ветхое, поэтому было принято решение о сносе.

"Стены старого здания вокзала находились в аварийном состоянии, дальнейшая их эксплуатация представляла угрозу безопасному нахождению людей. Состав помещений не соответствовал современным нормативным требованиям. На основании заключения было принято решение о демонтаже конструкций кровли и стен, на несущих конструкциях фундамента решено произвести усиление", - прокомментировали в КТЖ.

От здания 1959 года оставили только фундамент, стены с уникальным советским ракушечником, как называли его рудничане, полностью разрушили. Кассы перенесли в здание, стоящее в трёхстах метрах.

"Проект по реконструкции пришлось менять, согласование ждали на уровне Правительства, поэтому со сроками затянули. На данный момент ремонт практически готов. Сейчас продолжаются комплексные работы по внутренней отделке здания и обновлению перрона", - сообщил директор подрядного ТОО "Арсенал-R" Анарбек Мерген.

Он добавил, что здание сдадут через месяц или полтора. Оно будет отвечать всем современным стандартам, в нем появились туалеты, пандусы, увеличился зал ожидания, расширились проходы для пассажиров.

Этот же подрядчик реконструирует здание железнодорожного вокзала на станции Тобол. Его планируют сдать ориентировочно в июле. Площадь нового здания составит 570 квадратных метров, количество посадочных мест - 65.

"От старого здания оставалась одна стена и фундамент, все остальное снесли и отстроили заново. Сейчас здание готово, осталось завезти оборудование. Еще установить на крыше климат-контроль, чтобы заработала система воздухообмена и поставить канализационно-насосную станцию для откачки сточных вод", - сообщил начальник железнодорожной станции "Тобол" Мухамедали Кунтуов.

Аркалык, Кушмурун, Аманкарагай

Затянули и с ремонтом здания железнодорожного вокзала в Аркалыке: реконструкцию начали в июле вместо апреля. Хотя работу старый вокзал не приостанавливал, в нем остались кассы и диспетчерская служба. Сейчас ремонт идет к завершению. В здании площадью более 4 000 квадратных метров полностью обновили фасад, туалеты, появилась комната матери и ребенка.

На железнодорожной станции "Кушмурун" нам сообщили, что здание почти готово, сейчас идет обновление перрона и высадка аллеи вдоль него. Здание по площади не расширилось, но на нем полностью сменили крышу, облицовку, внутри обновили туалеты и зал ожидания. Площадь помещения осталась 944 квадратных метра, количество посадочных мест - 119.

"Обновленное здание вокзала в Аркалыке, также как в Кушмуруне, Тоболе и Аманкарагае планируем сдать уже в июле. Готовность работ на всех этих вокзалах оценивает на 60-80%", - отметил заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанат Жеинбаев.

Здание железнодорожного вокзала в Аманкарагае успели презентовать акиму области еще в феврале. Площадь здания увеличилась с 430 кв м до 435 кв м, появилось 40 посадочных мест. Также обновили инженерные сети, туалеты, установили видеокамеры. Кроме того, улучшились условия для маломобильных групп населения, пенсионеров и детей. Здание облицевали кирпичом, оснастили современной архитектурной подсветкой, в нем модернизировали системы отопления, водоснабжения и вентиляции. Однако вокзал пока не заработал.

"Вокзал в Аманкараге пока не открыли, работы проведены, но сейчас идут работы по восстановлению перронной части", - коротко сообщил представитель дирекции по модернизации вокзального хозяйства АО НК "КТЖ" Владимир Никкель.

Он пообещал нам предоставить информацию по состоянию и срокам сдачи всех шести ремонтируемых вокзалов региона позже.

В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что основные работы в Аманкарагае сейчас идут на перроне, там укладывают брусчатку.

"Но подрядчики ограничены по времени. Им дается всего 5 часов на работу в день, чтобы не мешать пассажиропотоку, поэтому работы идут чуть медленнее, чем хотелось бы", - отметили в ведомстве.

Аналогичная ситуация сейчас по всем ремонтируемым вокзалам области. Работы по замене перронной части совпали с порой летних отпусков. Так как расписание поездов не меняли, подрядчикам приходится подстраиваться под пассажиропоток. Точных сроков сдачи зданий не могут назвать ни подрядчики, ни представители вокзалов, ни ответственные ведомства.

Всего в Костанайской области 34 железнодорожных вокзала, современным требованиям соответствовал лишь один - в Лисаковске. Под реконструкцию попали самые старые здания, но оставшиеся вокзалы также нуждаются в обновлении.